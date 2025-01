Lançamentos do Prime Video em janeiro de 2025: veja os filmes e as séries

Janeiro chega com grandes novidades no catálogo do Prime Video, streaming da Amazon, incluindo filmes aguardados como “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” e “Meu Malvado Favorito 4”.

Novas temporadas de séries como “Mistério no Mar” e produções originais como “Imparável” também integram os lançamentos do mês.

Na Loja Prime Video, os fãs já podem se preparar para o lançamento de “Sonic 3”, que está disponível para pré-venda, além de outros títulos inéditos.

Confira os lançamentos de janeiro no Prime Video:

Caçador de Tormentas | 02/01/2025

Mistério no Mar – Temporada 2 | 02/01/2025

Tuesday – O Último Abraço | 03/01/2025

Meu Malvado Favorito 4 | 04/01/2025

Sobrenatural: A Porta Vermelha | 04/01/2025

On Call – Temporada 1 | 09/01/2025

Pacto de Redenção | 10/01/2025

MaXXXine | 11/01/2025

Isca | 15/01/2025

The Calendar Killer | 16/01/2025

Besouro Azul | 16/01/2025

Imparável | 16/01/2025

Missão Porto Seguro | 17/01/2025

Pisque Duas Vezes | 21/01/2025

The Killer’s Game | 23/01/2025

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso | 29/01/2025

Casamentos Cruzados | 30/01/2025

Destaques na Loja Prime Video: