Lady Gaga em Copacabana: bancos são vendidos a R$ 70 como ‘camarote’ e guarda-sóis a R$ 80

Ver Lady Gaga de perto é quase uma missão impossível. Com as grades ocupadas desde a madrugada, arrumar um lugar na areia da Praia de Copacabana com uma visão privilegiada não é fácil. Desde a manhã, com sol escaldante, os fãs estão recorrendo a guarda-sóis dos barraqueiros — alugados por preços inflacionados, a R$ 80 — e até a “camarotes”, como anunciam os camelôs, se referindo a bancos de plástico, que variam entre R$ 50 (pequeno) e R$ 70 (grande), que servirão como uma plataforma para ver o show mais do alto.

— Foi uma dica que vi no TikTok. Chegar cedo, alugar uma barraca, aguentar o sol e marcar posição, depois esperar o show começar — conta o servidor público Jonathan Rego, de 35 anos, que saiu de Santarém (PA) para Copacabana.

Embaixo de sua sombra, está sua namorada e duas amigas, que são conterrâneas dele, mas que moram no Rio. Além deles, na mesma canga estão dois fluminenses de Rio das Ostras, que até então só se conheciam virtualmente.

Enquanto conversam, camelôs com bancos de plástico empilhados passam anunciando “camarote! Camarote!”. O valor varia de acordo com o tamanho, podendo chegar a R$ 70. Pela internet, é possível comprar um conjunto de cinco banquetas por esse valor, ou um conjunto de 10 unidades a R$ 79.90, lucro certo.

Resolvida a sombra e a visão do palco, como fazer para ir ao banheiro? Livian Pascoal, estagiária de TI de Rio das Ostras, conta que está usando fralda.