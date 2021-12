Keanu Reeves 'tira sarro' de NFTs em entrevista - e a internet se diverte

Um dos atores mais famosos de Hollywood, Keanu Reeves divertiu a audiência do Twitter neste sábado com o vídeo de uma entrevista concedida ao portal The Verge. O bate-papo teve como objetivo abordar a fronteira cada vez menos nítida entre o mundo real e o virtual, além de expectativas sobre o novo "Matrix Ressurections", e outros tópicos. Tudo ia muito bem, sem grandes novidades, até à hora em que Keanu respondeu sobre a própria opinião a respeito de NFTs.

Em meio à conversa, o repórter Alex Heath pergunta ao ator: "Vocês viram o que foi feito em NFT para o Matrix Ressurections há alguns dias? Pessoas criaram esses títulos e havia mais ou menos 100 mil à venda e o site ficou fora do ar, porque mais ou menos 300 mil pessoas queriam comprar os NFTs, que custavam 50 dólares. E, quando você pensa no conceito de escassez e coisas que não podem ser copiadas facilmente..."

Nesse momento, Keanu interrompe a entrevista e faz uma pergunta retórica: "Porque são facilmente reproduzidas?" e dá risada. O repórter até ensaia uma frase depois de que "Bom, não é necessariamente a mesma coisa...", mas para quem concorda com o ator, a declaração dele foi mais do que suficiente. O deboche, é claro, ganhou o Twitter neste sábado.

O nome do ator foi parar nos tópicos mais comentados da rede e uma das publicações mais famosas com o vídeo tem mais de 140 mil curtidas. Os principais comentários são de apoio a Keanu Reeves a respeito da opinião dele sobre o tema. Além da plataforma, a busca pelo nome do ator no Google atingiu o pico nesta sexta-feira, data em que a entrevista foi publicada no canal do YouTube do portal. Até o momento, o vídeo tem mais de 330 mil visualizações.

Além da opinião sobre NFTs, o ator também se pronunciou a respeito de um conceito extremamente famoso na internet recentemente: o de Metaverso. Keanu afirma que o crédito a isso não pode ser dado como uma "invenção do Facebook", já que se trata de um conceito muito mais antigo do que isso.

Keanu's laugh in response to NFTs in this @verge interview is everything I wanted for Christmashttps://t.co/v4pix60nX9 pic.twitter.com/1J5EcoijDs — David Zhou (@dz) December 10, 2021

Mas afinal, o que são NFTs?

Os NFTs se tornaram uma das maiores tendências do mundo dos criptoativos em 2021, com um aumento de 55% nas vendas em relação a 2020, que saíram de 250 para 389 milhões de dólares. Nesse guia você entenderá como criar, comprar e vender os esses ativos únicos.

Os tokens não-fungíveis (NFTs) são criptoativos colecionáveis exclusivos que já existem desde 2012, quando o conceito de moedas coloridas de bitcoin surgiu pela primeira vez . Essas moedas eram simples satoshis, ou seja, pequenas frações de um bitcoin coloridas com informações distintas que poderiam conectá-las aos ativos do mundo real. Para a maioria, no entanto, as moedas coloridas eram utilizadas para negociar trabalhos artísticos como cards digitais do meme “Rare Pepe” na Counterparty, uma plataforma de negociações peer-to-peer construída no blockchain do bitcoin.

Em suma, os NFTs podem representar virtualmente qualquer tipo de item, seja ele real ou intangível, incluindo: