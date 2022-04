Jogos de futebol hoje, sábado, 9; onde assistir ao vivo e horários

A primeira rodada do Brasileirão 2022 com três grandes confrontos, o restante dos jogos da primeira rodada da Série B e partidas dos campeonatos Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano são destaques do futebol nesta sábado.

A primeira partida da Série A será entre Fluminense x Santos no Maracanã. O Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores e vice-campeão Mundial, estreia em casa contra o Ceará. Já o Flamengo visita o Atlético-GO. Na Série B, o Grêmio estreia contra a Ponte Preta fora de casa. Na Europa, um dos jogos que vale ficar de olho é a partida entre Everton e Manchester United. Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol neste sábado, 9.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 9

Brasileirão

16h30 - Fluminense x Santos - Premiere

19h - Atlético-GO x Flamengo - Premiere

21h - Palmeiras x Ceará - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Chapecoense x Ituano - SporTV e Premiere

16h30 - Ponte Preta x Grêmio - Premiere

18h30 - Sport x Sampaio Corrêa - SporTV e Premiere

21h - Tombense x Operário - Premiere

Brasileirão Série C

11h - Ypiranga-RS x Aparecidense-GO - TV NSports

15h - Atlético-CE x Campinense - TV NSports

17h - Remo x Vitória - TV Bandeirantes, DAZN e TikTok

18h - Botafogo-PB x São José-RS - TV NSports

19h - Volta Redonda x Figueirense - DAZN

Campeonato Espanhol

9h - Cádiz x Betis - Star+

11h15 - Mallorca x Atlético de Madrid - ESPN 2 e Star +

13h30 - Villarreal x Athletic Bilbao - ESPN 3 e Star +

16h - Real Madrid x Getafe - Star+

Campeonato Francês

12h - Reims x Rennes - Star+

16h - Clermont Foot x PSG - ESPN e Star+

Campeonato Inglês

8h30 - Everton x Manchester United - ESPN e Star+

11h - Arsenal x Brighton - ESPN e Star+

11h - Southampton x Chelsea - Star+

11h - Watford x Leeds United - Star+

13h30 - Aston Villa x Tottenham - Star+

Campeonato Italiano

10h - Empoli x Spezia - Star+

13h - Internazionale x Hellas Verona - ESPN e Star+

15h45 - Cagliari x Juventus - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bayern de Munique x Augsburg - OneFooball

10h30 - Wolfsburg x Arminia Bielefeld - OneFooball

10h30 - Colônia x Mainz 05 - OneFooball

10h30 - Greuther Fürth x Borussia M'Gladbach - OneFooball