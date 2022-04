Jogos de futebol hoje, domingo, 10; onde assistir ao vivo e horários

A estreia do atual campeão brasileiro, Atlético-MG, do Corinthians em crise, do São Paulo após o vice do Paulistão e o confronto direto entre o primeiro e segundo colocado do Campeonato Inglês são destaques do domingo de futebol.

No Brasileirão, o Corinthians visita o Botafogo no Rio de Janeiro, após derrota na Libertadores e semana tensa com protestos da torcida. O Atlético-MG recebe o Internacional em casa e o São Paulo joga contra o Athletico-PR no Morumbi.

Na Europa, o Manchester City, com 73 pontos, recebe o Liverpool, com 72, no Ettihad Stadium. O jogão da 32ª rodada pode ser considerado uma "final" do Inglês. Confira horários e assistir ao vivo aos jogos de futebol neste domingo, 10.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 10

Brasileirão

11h- Coritiba x Goiás - Premiere

16h - Atlético-MG x Internacional - TV Globo (MG e RS) e Premiere

16h - Botafogo x Corinthians - TV Globo e Premiere

18h - Fortaleza x Cuiabá - Premiere

19h - Avaí x América-MG - Premiere

19h - São Paulo x Athletico-PR - SporTV

Brasileirão Série B

11h - Londrina x Náutico - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

16h - Floresta-CE x Confiança - TV NSports

18h - Altos-PI x Boafogo-SP - TV NSports

19h - Mirassol x Ferroviário - DAZN

Campeonato Inglês

10h - Brentford x West Ham - ESPN 4 e Star+

10h - Leicester City x Crystal Palace - ESPN e Star+

10h - Norwich x Burnley - Star+

12h30 - Manchester City x Liverpool - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

9h - Osasuna x Alavés - Star+

11h15 - Espanyol x Celta - Star+

13h30 - Elche x Real Sociedad - Star+

16h - Levante x Barcelona - ESPN e Star+

Campeonato Francês

8h - Bordeaux x Metz - Star+

10h - Angers x Lille - Star+

10h - Brest x Nantes - Star+

10h- Monaco x Troyes - Star+

12h05 - Lens x Nice - Star+

14h- Strasbourg x Lyon - Star+

16h - Olympique x Montpellier - Star+

Campeonato Italiano

7h30 - Genoa x Lazio - ESPN 4 e Star+

10h - Napoli x Fiorentina - Star+

10h - Sassuolo x Atalanta - ESPN 2 e Star+

10h - Venezia x Udinese - Star+

13h - Roma x Salernitana - ESPN 3 e Star+

15h45 - Torino x Milan - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bochum x Bayer Leverkusen - OneFootball

12h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg - OneFootball

14h30 - RB Leipzig x Hoffenheim - OneFootball