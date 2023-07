Jane Birkin, cantora de 'Je t'aime... moi non plus', morre aos 76 anos

A cantora e atriz franco-britânica Jane Birkin morreu aos 76 anos neste domingo, 16, em Paris, na França. As causas da morte não foram reveladas, mas a artista tinha cancelado diversos shows recentemente por problemas de saúde. Birkin era um ícone cultural e ficou muito conhecida principalmente por conta da música 'Je t'aime... moi non plus'.

Em uma postagem nas redes sociais, o Ministério da Cultura da França classificou Birkin como "um ícone francófono atemporal". A artista na verdade nasceu em Londres em 1946. Por muitos anos teve uma parceria -- e um relacionamento -- com o francês Serge Gainsbourg (1928-1991), com quem cantou a música que a deixou ainda mais famosa. A canção foi lançada em 1969 e proibida em diversos países pelo conteúdo sexual.

Moda

Para além da música, Birkin fez cerca de 70 filmes e foi dirigida por grandes nomes do cinema francês como Agnès Varda, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Alain Resnais e James Ivory. Foi indicada ao 'Oscar francês' por três desses filmes que fez durante a carreira.

Ícone fashion e uma das pessoas mais famosas da década de 1960, a artista emprestou seu sobrenome para a grife Hermès criar uma bolsa. Até hoje a peça é sinônimo de elegância e luxo. Em sites na internet, bolsas Birkin usadas chegam a custar centenas de milhares de reais.