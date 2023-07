Greve dos atores: quais filmes e séries já foram atingidos?

Em busca de salários maiores e melhores condições de trabalho, os atores de Hollywood anunciaram uma nova greve — que agora se soma à dos roteiristas. Ao todo, 160 mil artistas que fazem parte do sindicato Screen Actors Guild (SAG-Aftra) cruzaram os braços desde a última quinta-feira, 13, em apoio à paralisação. Essa é a primeira greve completa que a indústria audiovisual realiza em 63 anos, a última tendo sido realizada pela classe dos atores em 1983.

De quinta-feira para esta segunda-feira, 17, novas produções começaram a ser afetadas. Séries da Apple TV+, Netflix e HBO, sobretudo as novas temporadas de "Yellowjackets" e "Stranger Things", foram comprometidas.

Agora, somadas as duas greves, novas produções devem ser paralisadas nas próximas semanas. Veja quais séries e filmes foram afetados pela greve dos atores e dos roteiristas:

Filmes e séries afetados pela greve dos atores e roteiristas

A greve dos roteiristas já havia deixado a quinta e última temporada de "Stranger Things", a terceira de "Yellowjackets", a sexta de "The Handmaid's Tale" e os spin-offs de "Abbott Elementary" e "Game of Thrones" com produções interrompidas. Segundo o portal americano Variety, outros sucesso da Netflix, como "Cobra Kai" e "Big Mouth", também enfrentam pausas na produção.

O filme "Blade", da Marvel Studios, a série "Billions", e programas de TV de grande audiência da TV americana também estão paralisados. A minissérie "Metrópolis", da Apple TV+, foi cancelada.

Após o anúncio da greve dos atores, novas produções foram interrompidas. Segundo o g1, os filmes "Mulher Maravilha 3", "Caça-Fantasmas 4", "Mufasa: O Rei Leão" e "Avatar 3" devem sofrer atrasos. Outras produções com filmagens marcadas para julho e agosto também podem sofrer paralisações, como as séries "Night Court", "Chicago Med", "Chicago Fire" e "Chicago P.D.", "NCIS", "Young Sheldon", "Family Guy" e "Os Simpsons".

Quais são as reivindicações dos artistas de Hollywood?

Entre as reivindicações, a classe dos artistas pede uma revisão dos royalties das plataformas de streaming, para as quais os filmes são enviados assim que saem das salas de cinema. Essa prática já é bastante comum para canais de TV por assinatura, mas não chegou aos streamings de vídeo ainda. Dessa forma, a maior parte dos lucros fica retida nas mãos dos executivos e não chega aos atores envolvidos nos filmes e séries.

O SAG afirma, ainda, que os pagamentos de royalties feito aos atores e atrizes de Hollywood foram "substancialmente reduzidos nos últimos dez anos, o que acompanha o crescimento desenfreado do streaming".

Outro ponto está relacionado ao uso indiscriminado de inteligência artificial dentro das produções de estúdios. Hoje, boa parte dos artistas sequer sabe quando são replicados nos filmes e séries das quais participam, uma prática que fere os direitos de imagem (sem consentimento) deles, além de não ser devidamente remunerada.