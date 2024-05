'Influenciador de Deus' será canonizado pela Igreja Católica; conheça a história

O papa Francisco reconheceu oficialmente Carlo Acutis como o primeiro santo millennial nesta quinta-feira, 23, após atribuir a ele um segundo milagre. O adolescente italiano, que nasceu em Londres e morreu de leucemia aos 15 anos, em 2006, ganhou notoriedade por seu trabalho na divulgação da fé católica por meio da internet. Foi apelidado de "influenciador de Deus".

A decisão do papa foi tomada durante uma reunião com o chefe do departamento de santos do Vaticano, cardeal Marcello Semeraro. Acutis já havia sido beatificado em 2020, após o reconhecimento de seu primeiro "milagre": a cura de uma criança brasileira, que sofria com uma doença congênita no pâncreas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Agora, segundo o papa, a Igreja reconheceu um segundo "milagre". Acutis teria curado também um estudante universitário de Florença (Itália), que sofria vítima de um traumatismo craniano. O reconhecimento desse segundo feito milagroso abre caminho para sua canonização. A Igreja Católica, no entanto, ainda não informou a data para canonizá-lo.

O que é considerado um milagre para a Igreja Católica?

De acordo com a liturgia da Igreja Católica Romana, um milagre geralmente é um ato que vai além do poder da ciência, como a cura clinicamente inexplicável de uma pessoa. Para a instituição, a canonização — elevar alguém como santo — significa cultuá-lo para que outros milagres sejam realizados na Terra, posto que os santos intercedem em nome das pessoas que oram a eles.

Devido ao papel na evangelização online, Acutis foi nomeado patrono da Jornada Mundial da Juventude do ano passado, em Lisboa. A vida e obra dele continuam a ser lembradas ao redor do mundo por meio de seu site, no qual documenta milagres eucarísticos.

A canonização de Acutis representa um marco para a juventude católica e a relação da Igreja com a era digital.

Quem é Calo Acutis, o 'influenciador de Deus'?

Nascido em Londres, Acutis viveu a maior parte de sua infância na Itália, na cidade de Monza. Foi conhecido pela Igreja Católica por espalhar a fé na internet no começo dos anos 2000, quando as redes sociais começavam a se popularizar, em sites e blogs para a paróquia que frequentava e para seus colegas na escola.

Ao longo de sua vida, ele relatou ter performado alguns milagres. Dias antes de morrer, em 2006, publicou um site com todos os seus milagres eucarísticos relatados. O jovem perdeu a batalha contra a leucemia. Seu corpo foi enviado à cidade de Assis, também na Itália, onde permanece preservado.

Conhecido como "influenciador de Deus", Acutis recebeu o apelido depois de morrer. O site que criou já foi traduzido para dezenas de idiomas, servindo de base para o estudo do catolicismo.