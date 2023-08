Incêndio na Havaí: homem morre carbonizado ao salvar cachorro das chamas

O incêndio florestal devastou a ilha de Mauí no Havaí, deixando não apenas um grande rastro de destruíção ambiental, como também inúmeras vítimas humanas. Entre as perdas, um homem morreu carbonizado ao tentar salvar um cachorro das chamas, na última semana.

De acordo com as autoridades locais, o morto foi identificado como Franklin Trejos, ex-capitão do Corpo de Bombeiros da Costa Rica que vivia no Havaí há anos. Ele havia tentado proteger Sam, um golden retriever que pertencia ao seu melhor amigo, Geoff Bogar.

O desastre aconteceu em 7 de agosto, na cidade de Lahaina. Por sua experiência no combate de incêndios e resgates, Franklin se ofereceu para ajudar a retirar os moradores da região onde residia, conforme as chamas se espalhavam pelo local.

No entanto, ele e Geoff foram forçados a deixar o bairro o mais rápido possível quando o incêndio se agravou. Os dois tentaram fugir de carro, mas o veículo de Geoff falhou ao dar partida. Para escapar, ele teve que quebrar uma janela e se arrastar pelo chão, até ser resgatado por policiais que se aproximaram de sua residência. No entanto, Franklin não conseguiu sair da propriedade e morreu carbonizado quando as chamas atingiram seu carro.

Após se recuperar dos ferimentos, Geoff voltou ao local no dia seguinte e teve uma descoberta chocante. Ele encontrou o corpo de Franklin no banco de trás do carro, deitado em cima do cachorro Sam, de 3 anos, o que ajudou a protegê-lo das chamas.

Os investigadores acreditam que Franklin deva ter visto que o carro de Geoff havia ficado cercado pelas chamas e entrou no veículo para tentar salvar o animal. No entanto, ele não conseguiu escapar.

A vítima era muito próxima de Geoff e sua esposa, Shannon Bogar, que sofre de convulsões e as vezes era cuidada por Franklin quando o marido estava fora a trabalho.

A casa do casal foi totalmente destruída pelo incêndio florestal. Em um depoimento à imprensa, Shannon lamentou não ter mais lar e um lugar para onde ir, mas afirmou que nada se compara à morte de Franklin.