Novo ciclone extratropical deixa Sul do Brasil em alerta; SP terá rajadas de ventos de até 80 km/h

Uma nova frente fria associada a um novo ciclone extratropical chega ao Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai no decorrer desta sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, nuvens carregadas já são observadas no sul do Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva moderadas a fortes. Rajadas de vento de 60 km/h a 75 km/h foram registradas em locais da fronteira gaúcha com o Uruguai.

Durante a tarde, a frente fria vai avançar sobre o Sul do país e as nuvens carregadas se espalham também sobre Santa Catarina e Paraná, na parte oeste e sul de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nuvens de chuva crescem pela faixa litorânea do Nordeste e em parte da Região Norte. Ventos marítimos moderados e constantes contribuem com o acúmulo de umidade no leste do Nordeste.

Novo ciclone extratropical em SP?

O novo ciclone vai derrubar as temperaturas em São Paulo. Segundo a Defesa Civil, uma frente fria deve chegar ao estado no fim de semana, provocando pancadas de chuva, com fortes rajadas de vento, raios e granizo. O interior será o mais atingido, com chuvas intensas em Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente.

Na capital, região metropolitana de São Paulo e o litoral, devem ocorrer pancadas de chuva, mas principalmente rajadas de vento de até 80 km/h. A Defesa Civil orienta que as pessoas não fiquem paradas embaixo de árvores.

No litoral, devido aos fortes ventos, a agitação marítima ficará mais intensa, logo, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e na orla. Recomenda-se cuidado com embarcações, que não devem adentrar o alto mar. A prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurf e kitesurf, também deve ser evitada.