Quem é a atriz brasileira no elenco da saga derivada de 'Harry Potter'

O terceiro filme da saga derivada de "Harry Potter", Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore, ganhou seu primeiro trailer completo nesta segunda-feira, 13.

O longa é focado em eventos anteriores aos filmes da franquia original. Segundo a sinopse, o filme vai falar sobre o embate do jovem professor Alvo Dumbledore com o poderoso bruxo das trevas Gerardo Grindelwald, que está se movimentando para assumir o controle do mundo bruxo.

Além de mostrar mais detalhes de Mads Mikkelson no papel do vilão Gellert Grindelwald, interpretado anteriormente por Johnny Depp -- demitido do longa após as acusações de agressões contra a ex-mulher Amber Heard --, a divulgação do trailer confirmou os rumores de que uma atriz brasileira estará no elenco do filme.

A Maria Fernanda Cândido anunciou em seu seu perfil no Instagram que está no longa. "Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em 'Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore'. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela", revelou. O filme chega aos cinemas em 14 de abril de 2022.

No Twitter, "JK Rowling", "Animais Fantásticos" e "Maria Fernanda Cândido" ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social.

Quem é Maria Fernanda Cândido

A atriz de 47 anos nasceu em Londrina e tem carreira consolidada nacional e internacionalmente. Ela vai interpretar Vicência Santos, personagem que participará de eleição para chefiar entidade equivalente à ONU no mundo bruxo.

Fernanda Cândido é conhecida do público brasileiro por seu trabalho em novelas da TV Globo. Sua última participação em novelas da emissora foi como Joyce em A Força do Querer (2017). Ela também esteve em Lado a Lado (2012), Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor (2010), Paraíso Tropical (2007) e Terra Nostra (1999). Maria Fernanda também se dedicou a trabalhos para o cinema, séries e teatro.

A ex-modelo é casada com o empresário francês Petrit Spahira desde 2005, com quem teve dois filhos, Tomás e Nicolas. Ela também é formada em Terapia Ocupacional pela USP e desenvolve projetos de integração de deficientes físicos e mentais.

Veja o trailer do filme