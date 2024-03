Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, morre aos 68 anos

Akira Toriyama, criador do amado mangá e anime 'Dragon Ball', faleceu aos 68 anos, decorrente de um hematoma subdural, um acúmulo de sangue no crânio, anunciou sua produtora em um comunicado nesta sexta-feira, 8. Segundo o comunicado, o artista faleceu em 1º de março, e apenas sua família e poucos amigos compareceram ao seu funeral.

A franquia, que apareceu pela primeira vez na revista Weekly Shonen Jump em 1984, popularizou a arte japonesa de quadrinhos no exterior, e acompanha o protagonista Son Goku em seu treinamento de artes marciais e busca por esferas para invocar um dragão que concede desejos.

O mangá vendeu mais de 260 milhões de cópias em todo o mundo e, além da série de anime, gerou jogos de vídeo e um filme live-action. Toriyama tinha obras incompletas no momento de sua morte.

Nascido em Nagoya, Japão, em 1955, o artista entrou no mundo dos quadrinhos no início dos anos 1980 com Dr. Slump, que conta a história de uma robôzinha chamada Arale e seu criador cientista.

Em uma entrevista de 2013 com o jornal japonês Asahi, Toriyama disse que não tinha "ideia" de como Dragon Ball se tornou tão popular ao redor do mundo.

Ele descreveu a série como um milagre, "dado como ela ajudou alguém como eu, que tem uma personalidade difícil e complicada, a fazer um bom trabalho e ser aceito pela sociedade".