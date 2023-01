Globo de Ouro 2023: grandes discursos e polêmicas sobre a premiação

Após o boicote do Globo de Ouro no ano passado, a 80ª edição aconteceu ontem, 10, com críticas ao evento, recordes de indicações em plataformas de streaming e agradecimentos memoráveis.

Dentre os destaques da premiação, plataformas de streaming saíram na frente em número de indicados, com a Netflix e HBO Max somando 28 indicações.

Já as grandes revelações da noite foram o filme Os Banshees de Inisherin e a série de comédia Abbot Elementary. Com três prêmios cada.

Polêmicas do Globo de Ouro

Na edição de 2021, houve um boicote no evento após a comunidade artística relatar falta de ética na escolha dos participantes e pouca diversidade entre os membros técnicos da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood.

A atriz Michelle Yeoh, vencedora do prêmio de Melhor Atriz pelo filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, discursou em prol das minorias em Hollywood e relembrou o início de sua carreira. "Lembro que quando vim para Hollywood pela primeira vez, foi um sonho que se tornou realidade até chegar aqui. Eu vim aqui e me disseram: 'Você é uma minoria'. Alguém me perguntou: 'Você fala inglês?'. E eu respondi 'Sim, o voo até aqui durou cerca de 13 horas, então aprendi no caminho'."

Quando a produção do evento colocou uma música para encerrar o discurso de Yeoh, a atriz, que já fez diversos filmes com artes marciais rebateu. "Cale a boca, por favor. Posso bater em você".

"I'm just gonna stand here and take this all in. 40 years. Not letting go of this." Michelle Yeoh accepts her #GoldenGlobe. https://t.co/IpBnF0ZqEp pic.twitter.com/EbQZk624xD — Variety (@Variety) January 11, 2023

Quem também não deixou de falar o que pensa foi o ator e apresentador do evento Jerrod Carmichael. Em seu discurso, Carmichael disse que sua presença era um reflexo das atitudes racistas da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, responsável pela premiação, em 2020. “Vou dizer para vocês porque estou aqui. Estou aqui porque sou negro". E continuou: "Vou dizer para vocês o que está acontecendo. O Globo de Ouro, não foi ao ar ano passado porque a Hollywood Foreign Press Association — a qual eu não vou dizer que era uma associação racista — não tinha nenhum membro negro até a morte de George Floyd. Faça você o que quiser com essa informação."

No ano passado, junto à divulgação dos nomeados à premiação, a HFPA comunicou à imprensa as reformas que implementou no ano passado. A associação de imprensa estrangeira agora possui 200 jurados, sendo 22,3% são latinos, 13,6% negros, 11,7% asiáticos e 10,7% do Oriente Médio. Das 15 pessoas do conselho de administração, três membros são negros.

Uma ausência também foi lembrada na noite de ontem. O ator Brendan Fraser anunciou no ano passado que não participaria do evento após denunciar Philip Berk, ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, por assediá-lo sexualmente durante um almoço em 2003.

Fraser era considerado o favorito na categoria de Melhor Ator, pelo filme A Baleia, mas perdeu para Austin Butler, protagonista de Elvis.

Marvel em destaque

Aos 64 anos, a atriz Angela Basset ganhou seu segundo Globo de Ouro, desta vez pela interpretação da Rainha Ramonda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Esta foi a primeira vez que uma atriz de filmes da Marvel ganhou um grande prêmio de atuação.

Em seu discurso, Basset disse: “A falecida Toni Morrison disse que sua vida já é um milagre do acaso, apenas esperando que você ordene seu destino. Mas para que esse destino se manifeste, acho que é preciso coragem para ter fé.”

White Lotus e Jennifer Coolidge

Uma das séries mais comentadas no segundo semestre de 2022 foi a produção da HBO, White Lotus. Na segunda temporada, uma das atrizes que mais se destacaram foi Jennifer Coolidge, por seu papel como a milionária Tanya.

Na noite de ontem, de fato, os comentários sobre a atuação de Coolidge havia sido assertivos. A atriz levou para casa o troféu na categoria de Melhor Performance de Atriz Coadjuvante em Série Limitada/Antologia ou Filme.

Em seu discurso de agradecimento ela disse voltada para Mike White, criador da série: "Mesmo que este seja o fim — porque você me matou — mas mesmo que seja o fim, você mudou minha vida de um milhão de maneiras diferentes. Meus vizinhos estão falando comigo e coisas assim."

Jennifer Coolidge’s speech was perfect: “I had such big dreams as a young person, but what happens is they get sort of fizzled by life. Mike White, you gave me a new beginning, even though this is the end, 'cause you did kill me off. Even if this is the end, you changed my life” pic.twitter.com/pHNPAhhQpj — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 11, 2023

