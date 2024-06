Com a morte do príncipe Jaeherys e a promessa de vingança entre os Verdes e os Pretos, o clima entre os Targaryens deve subir neste domingo, 30, que marca a estreia do terceiro episódio da segunda temporada de "House of the Dragon" (A Casa do Dragão).

No segundo episódio, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) discutiu com o conselho e com Daemon Targaryen (Matt Smith) sobre as consequências dos atos do marido perante seu reinado. Do lado dos verdes, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) demite Otto Hightower (Rhys Ifans) do papel de Mão do Rei e o substitui por Ser Criston Cole (Fabien Frankel), que secretamente planeja a morte da rainha preta — e falha.

Assista ao trailer dos próximos episódios de House of the Dragon

Como assistir a 2ª temporada de 'House of the Dragon'?

A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura que incluam seu pacote. O capítulo estará disponível nos canais da HBO.

Também no domingo, os assinantes da plataforma Max terão acesso ao primeiro episódio.

Que horas começa 'House of the Dragon'?

O terceiro episódio irá ao ar no dia 30 de junho, com exibição nos canais e na plataforma de streaming Max, a partir das 22h.

1 /15 (emma-d-arcy_1)

2 /15 (olivia-cooke-rhys-ifans-tom-glynn-carney-fabien-frankel-paul-kennedy-kurt-egyiawan)

3 /15 (rhys-ifans_0)

4 /15 (matt-smith-emma-d-arcy)

5 /15 (matt-smith_0)

6 /15 (matthew-needham_0)

7 /15 (harry-collett-bethany-antonia)

8 /15 (kieran-bew-ellora-torchia)

9 /15 (emma-d-arcy_0)

10 /15 (harry-collett)

11 /15 (fabien-frankel-rhys-ifans-tom-glynn-carney)

12 /15 (fabien-frankel_0)

13 /15 (fabien-frankel-luke-tittensor)

14 /15 (clinton-liberty-abubakar-salim)

15/15 (sonoya-mizuno)

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir a primeira temporada de House of the Dragon?

Todos os episódios estão disponíveis no streaming da Max.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.