Filme do 'Street Fighter' estreia nos cinemas; veja o que esperar

'Street Fighter': adaptação live-action do jogo da Capcom chega aos cinemas em outubro de 2026, com Andrew Koji, Noah Centineo e Jason Momoa no elenco (Divulgação / Paramount Pictures)
Freelancer
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07h10.
O universo dos jogos de luta vai voltar às telonas com "Street Fighter", novo filme live-action baseado na franquia da Capcom. A produção, que estreia nesta quinta-feira, 15, reúne personagens conhecidos pelos fãs, como Ryu, Ken Masters, Chun-Li e Blanka.
Com direção de Kitao Sakurai, o longa aposta em um torneio de artes marciais, rivalidades entre lutadores e uma conspiração que ameaça os participantes. O elenco também chama a atenção pela presença de nomes como Jason Momoa, Noah Centineo e Curtis "50 Cent" Jackson.
A trama se passa em 1993 e acompanha Ryu, interpretado por Andrew Koji, e Ken Masters, vivido por Noah Centineo. Afastados, os dois voltam ao combate quando Chun-Li, personagem de Callina Liang, os recruta para participar do próximo World Warrior Tournament, competição que reúne lutadores de diferentes partes do mundo.
Por trás do campeonato, porém, existe uma conspiração mortal. Ryu e Ken precisarão enfrentar adversários poderosos e lidar com conflitos do passado enquanto tentam sobreviver à disputa.
A proposta leva para o cinema a estrutura clássica dos jogos, com confrontos entre personagens de estilos de luta distintos. O torneio também abre espaço para explorar as rivalidades e as motivações de cada competidor.
O elenco reúne atores de cinema, comediantes e nomes conhecidos do esporte e do entretenimento. Confira os principais personagens confirmados: