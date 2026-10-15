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Filme do 'Street Fighter' estreia nos cinemas; veja o que esperar

Ambientado em 1993, o longa reúne personagens clássicos em um torneio de artes marciais marcado por uma conspiração

'Street Fighter': adaptação live-action do jogo da Capcom chega aos cinemas em outubro de 2026, com Andrew Koji, Noah Centineo e Jason Momoa no elenco (Divulgação / Paramount Pictures)

'Street Fighter': adaptação live-action do jogo da Capcom chega aos cinemas em outubro de 2026, com Andrew Koji, Noah Centineo e Jason Momoa no elenco (Divulgação / Paramount Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07h10.

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O universo dos jogos de luta vai voltar às telonas com "Street Fighter", novo filme live-action baseado na franquia da Capcom. A produção, que estreia nesta quinta-feira, 15, reúne personagens conhecidos pelos fãs, como Ryu, Ken Masters, Chun-Li e Blanka.

Com direção de Kitao Sakurai, o longa aposta em um torneio de artes marciais, rivalidades entre lutadores e uma conspiração que ameaça os participantes. O elenco também chama a atenção pela presença de nomes como Jason Momoa, Noah Centineo e Curtis "50 Cent" Jackson.

Qual é a história do novo filme?

A trama se passa em 1993 e acompanha Ryu, interpretado por Andrew Koji, e Ken Masters, vivido por Noah Centineo. Afastados, os dois voltam ao combate quando Chun-Li, personagem de Callina Liang, os recruta para participar do próximo World Warrior Tournament, competição que reúne lutadores de diferentes partes do mundo.

Por trás do campeonato, porém, existe uma conspiração mortal. Ryu e Ken precisarão enfrentar adversários poderosos e lidar com conflitos do passado enquanto tentam sobreviver à disputa.

A proposta leva para o cinema a estrutura clássica dos jogos, com confrontos entre personagens de estilos de luta distintos. O torneio também abre espaço para explorar as rivalidades e as motivações de cada competidor.

Quem está no elenco de 'Street Fighter'?

O elenco reúne atores de cinema, comediantes e nomes conhecidos do esporte e do entretenimento. Confira os principais personagens confirmados:

  • Andrew Koji como Ryu;
  • Noah Centineo como Ken Masters;
  • Callina Liang como Chun-Li;
  • Jason Momoa como Blanka;
  • Joe Anoa'i, conhecido como Roman Reigns, como Akuma;
  • David Dastmalchian como M. Bison;
  • Cody Rhodes como Guile;
  • Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog;
  • Vidyut Jammwal como Dhalsim;
  • Andrew Schulz como Dan Hibiki;
  • Orville Peck como Vega;
  • Olivier Richters como Zangief;
  • Hirooki Goto como E. Honda;
  • Mélanie Jarnson como Cammy;
  • Rayna Vallandingham como Juli;
  • Alexander Volkanovski como Joe;
  • Eric André como Don Sauvage.

Confira o trailer de 'Street Fighter':

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