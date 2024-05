Ficção científica gera bilhões para indústria do cinema na China em 2023

A receita total da indústria de ficção científica da China atingiu 113,29 bilhões de yuans em 2023, um aumento de 29,1% em relação ao ano anterior. Os dados são do “Relatório da Indústria de Ficção Científica da China de 2024”.

Esta é a primeira vez que a receita total da indústria de ficção científica da China ultrapassa a marca de 100 bilhões de yuans. A criação de vídeos de curta e média duração tem impulsionado a disseminação da cultura de ficção científica e a promoção de produtos de ficção científica. A variedade e o alcance de mercado da indústria de turismo cultural de ficção científica estão gradualmente se expandindo, e os jogos de ficção científica se tornaram um importante meio de comunicação cultural.

No futuro, a Conteúdo Gerado por Inteligência Artificial (AIGC) terá um impacto profundo nos campos da literatura de ficção científica e da produção cinematográfica de ficção científica. A integração da ficção científica com a indústria do futuro contribuirá para o desenvolvimento de novas forças produtivas de alta qualidade.

O relatório foi lançado em conjunto pelo Centro de Pesquisa de Ficção Científica da China e pelo Centro de Pesquisa em Ciência e Imaginação Humana da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul.

Fonte: xinhuanet.com