Apenas em quatro meses, volume total de entrega expressa na China ultrapassa 50 bilhões de pacotes

De acordo com dados monitorados pela Administração Postal Nacional da China, até 29 de abril, o volume de entrega expressa na China já ultrapassou 50 bilhões de pacotes, o que representa um avanço de 32 dias em relação ao volume do mesmo período de 2023.

Atualmente, mais de 100 milhões de pacotes de entrega expressa estão circulando diariamente em áreas rurais do país. Desde o início deste ano, o volume de negócios nas regiões central e oeste da China tem aumentado rapidamente, tornando-se uma força importante para impulsionar o desenvolvimento do setor.

Neste ano, com a implementação gradual de planos de melhoria de serviços pelas empresas de entrega expressa em conjunto com plataformas de comércio eletrônico na região de Xinjiang, no noroeste da China, o volume médio diário de entregas em Xinjiang aumentou em quase um milhão de itens.

Atualmente, a modernização dos grandes centros de distribuição de entrega expressa está acelerando, com a rápida aplicação de armazéns automatizados, veículos sem motorista, drones, entre outros.

Fonte: news.cctv.com