Ex-ator global vira corretor de imóveis em Portugal

O ator mora no país há seis anos e atuou em obras da dramaturgia portuguesa, como a série "Morangos com açúcar".

Novas regras para obtenção da cidadania portuguesa

Em abril, entraram em vigor novas regras ligadas à cidadania portuguesa. O pacote de mudanças foi publicado em março e traz resoluções que podem ser positivas para estrangeiros.

Uma das maiores alterações do pacote é a flexibilização do tempo de permanência no país para viabilizar o pedido de cidadania.

No cenário anterior, a Lei de Nacionalidade trazia dispositivos segundo os quais o candidato teria que morar em Portugal por cinco anos antes de ter direito ao pedido de cidadania. Esse tempo era computado a partir da emissão da autorização da residência, a qual pode levar anos. Esse intervalo não era contabilizado para fins de cidadania.