Audiência do Emmy Awards sobe para 7,4 milhões em 2021

A audiência televisiva do Emmy Awards de domingo subiu para 7,4 milhões de espectadores, de acordo com dados divulgados pela emissora CBS, um aumento de 16% em relação ao recorde negativo do ano passado.

Um ano atrás, quando a cerimônia foi realizada virtualmente por causa da pandemia de coronavírus, a audiência da cerimônia de entrega dos maiores prêmios da televisão mundial recuou para 6,4 milhões.

A CBS disse que o público televisivo de domingo foi o maior desde 2018. A cifra não inclui aqueles que assistiram fora de casa ou em bares e restaurantes.

A audiência de todas as premiações do mundo do entretenimento tem caído há anos. A alta mais recente do Emmy foi em 2013, quando cerca de 17,7 milhões de pessoas o acompanharam.

As séries de streaming The Crown e Ted Lasso foram as grandes vencedoras do evento, dando à Netflix e à Apple TV+, respectivamente, suas primeiras grandes vitórias.

A Netflix também igualou o recorde de prêmios Emmy em um único ano: 44.

Os programas dos canais abertos CBS, ABC, NBC e Fox foram quase todos interrompidos, com exceção do humorístico Saturday Night Live da NBC.

A cerimônia na cidade norte-americana de Los Angeles marcou a volta de eventos presenciais e um tapete vermelho, mas com um número reduzido de celebridades e convidados por causa da pandemia em andamento.