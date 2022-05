Eclipse lunar: astronauta registra fotos incríveis de fenômeno do espaço

O primeiro eclipse lunar total de 2022 com 'Lua de Sangue' aconteceu no domingo, 15 e foi visto de todo o Brasil. Se já foi incrível observar da Terra, astronautas da Estação Espacial Internacional tiveram a oportunidade de ver direto do espaço e registrar o momento.

A astronauta italiana Samantha Cristoforetti tirou fotos do eclipse lunar e publicou em sua conta oficial do Twitter. “Você teve a sorte de poder ver o eclipse lunar na noite passada? Nós tivemos!”, tuitou Cristoforetti.

A partially eclipsed Moon playing hide-and-seek with our solar panel. / Eclissi parziale della luna che gioca a nascondino con il nostro pannello solare. 🌘 #lunareclipse2022 #BloodMoon #MissionMinerva pic.twitter.com/P7oYFcfTdA — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) May 16, 2022

Como a Estação completa uma órbita ao redor da Terra a cada 90 minutos, os astronautas tiveram o privilegio de ver a 'Lua de Sangue' por várias vezes. As imagens registradas pela astronauta mostram a lua escurecida. Confira as fotos:

1. Eclipse lunar visto do espaço zoom_out_map 1 /4 Eclipse lunar visto do espaço (Twitter/Reprodução) Eclipse lunar visto do espaço

2. Eclipse lunar visto do espaço zoom_out_map 2 /4 Eclipse lunar visto do espaço (Twitter/Reprodução) Eclipse lunar visto do espaço

3. Eclipse lunar visto do espaço zoom_out_map 3 /4 Eclipse lunar visto do espaço (Twitter/Reprodução) Eclipse lunar visto do espaço

4. Eclipse lunar visto do espaço zoom_out_map 4/4 Eclipse lunar visto do espaço (Twitter/Reprodução) Eclipse lunar visto do espaço

VEJA TAMBÉM:

Saiba quando será o próximo eclipse lunar visível no Brasil em 2022

Cientistas capturam primeira foto de buraco negro no coração da Via Láctea

O que é um eclipse lunar total?

Um eclipse lunar total ocorre quando a Lua e o Sol estão exatamente em lados opostos da Terra.

O que é Lua de Sangue?

Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda, a Lua entra na sombra da Terra e cria um eclipse lunar total - o primeiro desde maio de 2021. O ápice será por volta da 1h11, quando o satélite natural fica vermelho, fenômeno conhecido como "Lua de Sangue".

"Esse avermelhado é justamente o mesmo efeito do pôr do sol. A gente vê a luz solar tangenciado a Terra e a atmosfera vai espalhar o avermelhado", explica o astrônomo João Fonseca, diretor do Planetário do Ibirapuera.