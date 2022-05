Telescópio Hubble registra rio de estrelas; veja foto

A Nasa divulgou na terça-feira, 17, uma imagem capturada pelo telescópio espacial Hubble e mostra o que parece ser um rio de estrelas.

A foto, que foi recém-revisada, é um efeito visual causado pela interação entre quatro galáxias anãs, que são aglomerados relativamente pequenos de estrelas que orbitam em torno de galáxias maiores.

Esse conjunto de galáxias fazem parte do Hickson Compact Group 31 (HCG 31), que é composto por oito galáxias no total. O HCG 31 faz parte de um grupo de 100 galáxias catalogados pelo astrônomo canadense Paul Hickson.

Nos detalhes da foto é possível observar no canto superior direito a NGC 1741, uma moite brilhante de jovem estrelas, que são diversas galáxias anãs colidindo. À direita, encontra-se outra galáxia anã, em formado de um cigarro, que une com um fino fluxo azul de estrela o trio de galáxias. O último membro que forma o rio de estrelas, é visto por um fluxo de jovens estrelas que apontam para baixo. Já no centro da imagem, é possível ver uma estrela brilhante que fica entre a Terra e o HCG 31.

Na imagem captada pelo telescópio da Nasa, a cor azul representa a luz visível e mostra jovens estrelas, quentes e brilhantes. Já a cor vermelha representa a luz qual infravermelha.

As galáxias anãs normalmente estão a bilhões de anos-luz de distância da Terra. No caso da HCG 31, ela está "apenas" a cerca de 166 milhões de anos-luz, ou seja, relativamente mais próxima do nosso planeta.

