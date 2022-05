Doctor Who: Ncuti Gatwa será o 1º Doutor negro em série da BBC

A série de ficção científica "Doctor Who", da BBC, terá pela primeira vez um Doutor negro. A emissora britânica anunciou que o ator Ncuti Gatwa, que estrelou "Sex Education", da Netflix, foi escalado para ser o 14º Doutor, na temporada que vai ao ar em 2023.

O ator substituirá Jodie Whittaker, que assumiu o papel em 2017 e foi a primeira mulher a interpretar o personagem. Lançada originalmente em 1963, Doctor Who é uma das séries de TV mais tradicionais do Reino Unido.

“Não há palavras para descrever como estou me sentindo. Uma mistura de profundamente honrado, além de animado e, claro, um pouco assustado”, disse o ator em comunicado divulgado pela BBC.

“Este papel e o show significam muito para muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo eu, e cada um dos meus antecessores incrivelmente talentosos lidou com essa responsabilidade e privilégio únicos com o máximo cuidado. Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo”, continuou.

Ncuti também destacou a alegria de poder trabalhar com Russell T Davies, roteirista da série. "Sua escrita é dinâmica, empolgante, incrivelmente inteligente e efervescente. Um parque de diversões metafórico para um ator”, disse. Diferente do doutor, eu tenho apenas um coração, mas estou dando ele inteiro para essa série", completou.