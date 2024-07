Diretor de 'Divertida Mente' se inspirou na própria filha para criar a protagonista Riley; entenda

Entre os filmes lançados no cinema recentemente, "Divertida Mente 2" já é considerado um sucesso estrondoso.

Produzido pela Disney Pixar, o novo filme já arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais, tornando-se a maior bilheteria do ano até o momento. A sequência conquistou tanto adultos quanto crianças, gerando discussões nas redes sociais sobre amadurecimento e saúde mental. Muitas cenas se tornaram virais, com os espectadores se identificando com as emoções da protagonista Riley Andersen.

Lançado em 2015, o primeito filme de "Divertida Mente" apresentou a história da garota de 11 anos que se muda para São Francisco com os pais, enfrentando os desafios dessa transição. Acompanhada por suas cinco emoções — Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho — Riley navegava pelas complexidades de sua nova vida. Agora, nove anos depois, sequência mostra Riley como uma adolescente de 13 anos, lidando com os dilemas típicos dessa fase, como o início do Ensino Médio, as relações de amizade e as mudanças hormonais.

Além das emoções originais, "Divertida Mente 2" introduz novas emoções: Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio, com uma breve aparição de Nostalgia.

Embora seja uma personagem de animação, Riley é inspirada em uma pessoa real: Elie Docter, filha de Pete Docter, um dos criadores de "Divertida Mente" e diretor do primeiro filme.

Em entrevista ao jornal americano The Washington Post, o roteirista contou que observou de perto as mudanças e desafios que sua filha passou ao entrar na adolescência. Ao refletir sobre a complexidade dessa fase da vida, Docter decidiu trazer elementos dessa experiência para o cinema.

"Ver minha filha [crescer] me deixou um pouco triste. Como pai, eu brincava e fazia parte desse 'faz de conta'. E isso estava indo embora. Essa foi uma grande parte do filme".

Além de expressar um poucos das angústias de Elie na personagem Riley, Pete Docter também compartilhou um pouco dos seus próprios questionamentos e inseguranças no personagem do pai, Bill Andersen.

Ele explicou que muitos problemas que a filha encarava na adolescência, especialmente no ambiente escolar, poderiam parecer pequenos e sem necessidade de estresse. No entanto, para a jovem, eram sinais claros de medo, ansiedade e receios com situações que fogem do controle do ser humano.

"Amanhã tenho essa prova e não estou preparada", foi uma das coisas que Elie disse ao pai, quando estava inquieta com as avaliações da escola.

Atualmente, Elie Docter tem 25 anos. Ainda adolescente, ela não apenas inspirou a criação da protagonista de "Divertida Mente", como também participou de um dos filmes mais icônicos da Disney Pixar, "Up: Altas Aventuras". Na animação, ela deu voz à versão jovem de Ellie, o grande amor de Carl.

No primeiro "Divertida Mente", Pete Docter trabalhou como roteirista e diretor, ao lado de Ronnie del Carmen. Já nesta nova produção, Kelsey Mann, que tem experiência na Pixar, faz sua estreia como diretor. Pete Docter, o criador da história, também empresta sua voz à emoção Raiva do Sr. Andersen, pai de Riley.

Recorde histórico de bilheteria

Em seu primeiro fim de semana no circuito comercial, a produção da Pixar arrecadou US$ 140 milhões fora dos Estados Unidos e se tornou a maior bilheteria de estreia da história da animação no mercado mundial. O valor bateu Frozen 2, que em 2019 alcançou US$ 135 milhões na primeira semana de estreia.

A animação também foi muito bem nos Estados Unidos e se tornou a maior bilheteria de estreia de um filme desde "Barbie" no ano passado. Com US$ 155 milhões acumulados no país, o filme só fica atrás de "Os Incríveis 2" entre as produções da Pixar, que em 2018 chegou a US$ 182 milhões.

Até o momento, o novo filme da Pixar totaliza US$ 295 milhões em arrecadação pelo mundo, mas ainda não estreou em alguns países chaves, como no Brasil.

Veja o trailer a seguir