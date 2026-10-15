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Dia dos Professores: veja 20 frases para agradecer e homenagear educadores

Entenda como surgiu o Dia dos Professores no Brasil e confira mensagens para homenagear quem marcou sua vida escolar

Dia dos Professores: a data tem origem em um decreto de 1827 e se tornou uma oportunidade para agradecer a quem compartilha conhecimento e transforma trajetórias (Getty/Getty Images)

Dia dos Professores: a data tem origem em um decreto de 1827 e se tornou uma oportunidade para agradecer a quem compartilha conhecimento e transforma trajetórias (Getty/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 04h01.

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O Dia dos Professores é celebrado nesta quinta-feira, 15, no Brasil, e homenageia os profissionais responsáveis por compartilhar conhecimentos, estimular o pensamento crítico e contribuir para a formação de crianças, jovens e adultos. A ocasião também abre espaço para reconhecer a dedicação dos educadores dentro e fora da sala de aula.

A data tem uma história que remonta ao século XIX e está ligada à organização do ensino no país. Ao longo dos anos, o 15 de outubro passou a integrar o calendário de homenagens brasileiras, com atividades escolares e mensagens de agradecimento aos professores.

Como surgiu o Dia dos Professores?

A origem da data está ligada a um decreto assinado por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827. O documento estabeleceu regras para a criação de escolas de primeiras letras em cidades, vilas e lugares mais populosos do Império do Brasil.

O decreto também tratava de aspectos da organização do ensino, como os conteúdos que deveriam ser ensinados e a remuneração dos professores. A medida é considerada um marco na história da educação brasileira.

A comemoração do Dia dos Professores, porém, foi oficializada mais de um século depois. Em 1947, o professor paulista Salomão Becker e outros educadores organizaram uma celebração em São Paulo para marcar a data e promover um momento de descanso e confraternização entre os profissionais.

A iniciativa ganhou adesão e se espalhou por outras regiões do país. Em 1963, o Decreto Federal nº 52.682 oficializou o dia 15 de outubro como feriado escolar dedicado aos professores.

20 frases para comemorar o Dia dos Professores

Para celebrar a data, reunimos 20 frases especiais para homenagear os professores, seja em publicações nas redes sociais ou em mensagens pelo WhatsApp. Confira as opções:

  1. “Ensinar é abrir caminhos para que outras pessoas descubram até onde podem chegar.”
  2. “Todo grande aprendizado começa com alguém disposto a ensinar.”
  3. “Professor, obrigado por transformar dúvidas em descobertas e conhecimento em oportunidades.”
  4. “A educação ganha força quando encontra alguém que acredita no potencial de cada aluno.”
  5. “Ser professor é ajudar a construir o futuro por meio do conhecimento compartilhado.”
  6. “Obrigado por cada ensinamento, pela paciência e por acreditar em mim durante a minha jornada de aprendizado.”
  7. “Algumas lições ficam nos cadernos. As mais importantes levamos para a vida inteira.”
  8. “Sua dedicação fez diferença na minha história. Feliz Dia dos Professores!”
  9. “Obrigado por me incentivar a fazer perguntas, buscar respostas e acreditar na minha capacidade de aprender.”
  10. “O conhecimento que você compartilha continua dando frutos muito depois de cada aula. Minha gratidão por tudo o que me ensinou.”
  11. “Um bom professor pode mudar a maneira como enxergamos o mundo e como enxergamos a nós mesmos.”
  12. “Há professores que ensinam matérias e deixam lições que acompanham seus alunos por toda a vida.”
  13. “Cada palavra de incentivo pode ajudar um estudante a descobrir uma possibilidade que ainda não conhecia.”
  14. “A lembrança de um professor especial permanece viva em cada conquista que ajudou a tornar possível.”
  15. “Educar é acreditar que o conhecimento pode transformar vidas e que cada pessoa tem potencial para crescer.”
  16. “Feliz Dia dos Professores a quem dedica seu talento a ensinar, inspirar e preparar novas gerações!”
  17. “Hoje é dia de agradecer a quem faz do conhecimento uma ponte para novas oportunidades.”
  18. “Por trás de cada aprendizado existe o trabalho de alguém que escolheu ensinar. Parabéns a todos os professores!”
  19. “Que todo professor receba o reconhecimento, o respeito e as condições necessárias para continuar transformando a educação.”
  20. “Aos mestres que fizeram parte da minha história e aos que seguem formando novos caminhos: minha admiração e gratidão. Feliz Dia dos Professores!”
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