Dia dos Professores: veja 20 frases para agradecer e homenagear educadores

O Dia dos Professores é celebrado nesta quinta-feira, 15, no Brasil, e homenageia os profissionais responsáveis por compartilhar conhecimentos, estimular o pensamento crítico e contribuir para a formação de crianças, jovens e adultos. A ocasião também abre espaço para reconhecer a dedicação dos educadores dentro e fora da sala de aula.

A data tem uma história que remonta ao século XIX e está ligada à organização do ensino no país. Ao longo dos anos, o 15 de outubro passou a integrar o calendário de homenagens brasileiras, com atividades escolares e mensagens de agradecimento aos professores.

Como surgiu o Dia dos Professores?

A origem da data está ligada a um decreto assinado por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827. O documento estabeleceu regras para a criação de escolas de primeiras letras em cidades, vilas e lugares mais populosos do Império do Brasil.

O decreto também tratava de aspectos da organização do ensino, como os conteúdos que deveriam ser ensinados e a remuneração dos professores. A medida é considerada um marco na história da educação brasileira.

A comemoração do Dia dos Professores, porém, foi oficializada mais de um século depois. Em 1947, o professor paulista Salomão Becker e outros educadores organizaram uma celebração em São Paulo para marcar a data e promover um momento de descanso e confraternização entre os profissionais.

A iniciativa ganhou adesão e se espalhou por outras regiões do país. Em 1963, o Decreto Federal nº 52.682 oficializou o dia 15 de outubro como feriado escolar dedicado aos professores.

20 frases para comemorar o Dia dos Professores

Para celebrar a data, reunimos 20 frases especiais para homenagear os professores, seja em publicações nas redes sociais ou em mensagens pelo WhatsApp. Confira as opções: