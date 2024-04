Dia do Amigo: 10 frases para celebrar e se emocionar

Nesta quinta-feira, 18, é comemorado o Dia do Amigo, uma data para lembrar a importância da amizade e pessoas especiais que nos acompanham.

O Dia do Amigo tem muitas datas diferentes no Brasil. A de abril é diferente do Dia Internacional da Amizade, data institucionalizada pela Organização da Nações Unidas e comemorada em 30 de julho. Também difere do Dia do Amigo do Facebook, comemorado em 4 de fevereiro, e do Dia da Amizade no Brasil, comemorada em 20 de julho.

10 frases para mandar no Dia do Amigo

" Quem dera todas as amizades fossem como as das crianças, sinceras, desinteressadas, verdadeiras... Feliz Dia dos Amigos a todos aqueles que sabem ser amigo de verdade, mesmo quando o outro não pode lhe dar nada em troca, a não ser sua presença, seu carinho e seu amor!"; "Feliz Dia do Amigo para os meus amigos incríveis! Não tem um dia ruim que vocês não consigam melhorar. Vocês são os melhores presentes que a vida me deu. Amo cada um de vocês!"; " É cada um mais maluco que o outro, mas eles são os meus malucos preferidos! Feliz Dia do Amigo, meus queridos!"; " Um brinde a todas as loucuras que já cometemos e a todas as que ainda vamos cometer! Feliz Dia do Amigo!"; " Feliz Dia do Amigo para a minha irmã de alma. Amiga, você é incomparável. Eu tenho muita sorte de ter você na minha vida. Sou grata pela sua luz, que ilumina e alegra todo mundo ao seu redor. Te amo demais!"; " Feliz Dia do Amigo, meus amigos! Obrigado pela amizade sincera e verdadeira. Que Deus conserve nossa amizade e que abençoe sua vida e sua família!"; " Feliz Dia do Amigo para o irmão que a vida me deu. É um privilégio poder dividir as vitórias e as lutas do dia a dia com você. Lembre-se de que eu sempre estarei do seu lado para o que der e vier!"; "Amigo de verdade é aquele que está ao seu lado nas horas mais difíceis. Obrigado por ser esse amigo(a) para mim. Feliz Dia do Amigo!"; "Você é aquele amigo(a) com quem posso ser eu mesmo(a) sem medo de julgamentos. Feliz Dia do Amigo!"; "Amizade é quando duas almas se encontram e se reconhecem como iguais. Feliz Dia do Amigo!".

Qual é a origem do Dia do Amigo?

O Dia do Amigo foi instituído inicialmente na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo. A data foi criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino, Enrique Ernesto Febbraro, que se inspirou na chegada do homem à lua, em 20 de Julho de 1969. Segundo ele, esse feito não foi apenas uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo.

No Brasil, existem três datas para comemoração do Dia do Amigo: 18 de abril, 20 de julho e 30 de julho. A primeira data, a de hoje, é comemorada informalmente e consta no calendário de poucos municípios brasileiros.