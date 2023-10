Dia das Crianças: Disney vai doar R$ 50 ao Gerando Falcões para cada família que brincar hoje

Em 2023, a brincadeira da criançada vai possibilitar que outras pessoas tenham desenvolvimento social garantido para adultos e crianças. Com o objetivo de incentivar famílias a passarem tempo de qualidade, brincarem juntos e fazerem disso algo ainda mais especial, nesse Dia das Crianças, a Disney vai transformar horas brincadas em doações.

Cada hora brincada será revertida em R$50,00 em doação para o Instituto Gerando Falcões - ecossistema de desenvolvimento social que acelera o poder de impacto de líderes de favelas através de esporte, cultura, qualificação profissional, desenvolvimento econômico e cidadania.

"Todo o ecossistema da Gerando Falcões se beneficia com as campanhas e projetos de produtos sociais. Hoje são mais e mil líderes que passam pelos nossos cursos de gestão, o que representa aproximadamente 6 mil favelas contempladas com nossas ações de combate à pobreza", explica Juliana Plaster, Diretora de Desenvolvimento e Parcerias do Instituto Gerando Falcões.

Como participar?

A campanha Disney Brincar e Doar oferecerá a possibilidade de participação virtual, com postagens em redes sociais utilizando a hashtag #DisneyBrincarEDoar durante momentos de diversão em família. Cada postagem representa uma hora de brincadeira, possibilitando que famílias participem diretamente de suas casas.

Adicionalmente, a campanha disponibilizará 10 espaços físicos Disney Brincar e Doar em lojas de brinquedos selecionadas por todo o Brasil. Estes espaços estarão equipados com áreas de recreação e cronômetros, que estarão em capitais como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador, Manaus, dentre outras. Ao entrar no espaço para brincar, será iniciada a contagem, registrando as horas para as doações.

"A Gerando Falcões sonha com um país menos desigual onde a oportunidade chegue a todos, essa parceri [com a Disney] a vem sendo discutida há alguns anos, diante da possibilidade de construção de um Brasil melhor por meio de um sonho compartilhado", acrescenta Juliana.

Dia das Crianças em São Paulo

A Disney Brasil instalará um "Brinquedômetro" na Avenida Paulista, na altura do número 1776. Trata-se de um painel informativo onde será possível visualizar o total de horas brincadas e a correspondente quantia em reais que será doada ao Instituto Gerando Falcões.

Para ampliar a visibilidade da campanha, nos dois últimos domingos do mês, o local do "Brinquedômetro" será palco para duas ações da Blitz Rádio Disney. Essas ações contarão com quizzes, premiações ao vivo e sorteios, tudo em parceria com a Rádio Disney.

"O Dia das Crianças é uma data prioritária para a Disney. Todo ano criamos campanhas que tenham um impacto positivo com o público, transmitindo mensagens de valor e proporcionando experiências positivas entre as crianças e suas famílias", conta Mara Ronchi, líder de Consumer Products, Games & Publishing da Disney.