Desfile das escolas de samba de SP começa nesta sexta-feira; onde assistir ao vivo e horários

Começam nesta sexta-feira, 22, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. Sete escolas vão passar pelos 530 metros da ‘passarela do samba’.

Ao todo, 14 escolas de samba, divididas em duas noites de apresentação, disputam o título do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. No sábado, outras sete escolas passam pelo no Sambódromo do Anhembi. A apuração para definir a campeã de 2023 acontece na terça-feira, 21, às 16h.

Entre os principais desfiles da noite, estão a Rosas de Ouro, com samba de Arlindo Cruz, Acadêmicos do Tatuapé, em busca do seu terceiro título com enredo sobre Paraty e a Gaviões da Fiel que busca encerrar um jejum de 2o anos sem título do Carnaval de São Paulo.

Confira a ordem e os horários dos desfiles desta noite, o enredo de cada escola e onde assistir a folia ao vivo.

Horário das Escolas de Samba de SP nesta sexta-feira, 17; veja ordem do desfile

Os desfiles começam às 23h15, com a Independente Tricolor abrindo o Carnaval 2023 no Anhembi.

Independente Tricolor: 23h15

Samba enredo sobre a Guerra de Troia

Acadêmicos do Tatuapé: 0h20

Samba enredo sobre a Cultura histórica e as belezas naturais de Paraty, no RJ

Barroca Zona Sul: 1h25

Samba enredo sobre os Índios guaicurus que, por mais de 300 anos, defenderam seu território das tentativas de invasão estrangeira

Unidos de Vila Maria: 2h30

Samba enredo sobre a Origem da própria escola

Rosas de Ouro: 3h35

Samba enredo sobre a luta do povo negro em busca de liberdade e igualdade

Tom Maior: 4h40

Samba enredo em Homenagem às mães pretas

Gaviões da Fiel: 5h45

Samba enredo em Intolerância religiosa

Onde assistir ao vivo o desfile das escolas de Samba de SP

A primeira noite do carnaval paulista tem transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo g1.