Desfile das escolas de samba de SP começa nesta sexta-feira; onde assistir ao vivo e horários

Começam nesta sexta-feira, 9, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. Sete escolas vão passar pelos 530 metros da ‘passarela do samba’.

Ao todo, 14 escolas de samba, divididas em duas noites de apresentação, disputam o título do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. No sábado, outras sete escolas passam pelo no Sambódromo do Anhembi. A apuração para definir a campeã de 2024 acontece na terça-feira, 13, às 16h.

Entre os principais desfiles da noite estão a Rosas de Ouro, Dragões da Real e Mancha Verde.

Confira a ordem e os horários dos desfiles desta noite, o enredo de cada escola e onde assistir a folia ao vivo.

Horário das Escolas de Samba de SP nesta sexta-feira, 9; veja ordem do desfile

Os desfiles começam às 23h15, com a Camisa Verde e Branco abrindo o Carnaval 2024 no Anhembi.

Camisa Verde e Branco, 23h15

Samba-enredo em homenagem ao ex-jogador de futebol Adriano Imperador em 2024.

Barroca da Zona Sul, 00h20

Samba-enredo em homenagem aos seus 50 anos de história.

Dragões da Real, 1h25

Samba-enredo será “África — Uma constelação de reis e rainhas”, buscando homenagear grandes reis e rainhas do continente.

Independente, 2h30

Samba-enredo será “Agojie, A Lâmina da liberdade!”, contando a história do exército de mulheres guerreiras que defenderam o reino de Daomé, na África.

Acadêmicos do Tatuapé, 3h35

O samba-enredo será “Mata de São João — Uma joia da Bahia, símbolo de preservação! Entre cantos e tambores. Viva a Mata de São João!”, retratando a cidade baiana.

Mancha Verde, 4h40

O samba-enredo será “Do nosso solo para o mundo”, para retratar a relação do homem do campo com a a terra, a agricultura familiar e sustentável e o combate à fome e à miséria no mundo.

Rosas de Ouro, 5h45

O samba-enredo será “IBIRA 70”, que promete falar da história e da importância do parque do Ibirapuera para a capital paulista.

Onde assistir ao vivo o desfile das escolas de Samba de SP

A primeira noite do carnaval paulista tem transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo g1.

O que é samba-enredo?

O samba-enredo é a tradução musical do tema que a escola vai desenvolver ao longo da apresentação na avenida. Serve para que o público e os componentes da escola de Samba entendam o tema e é a trilha sonora da festa. Além disso, a música deve contagiar para que ganhe o público que acompanha o desfile e os jurados. O Samba Enredo é um dos quesitos avaliados na hora de escolher o vencedor do Carnaval.

Quem é a atual campeão do Carnaval de SP?

A Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval de São Paulo em 2023. Ela será a terceira escola a desfilar no sábado, com o enredo "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País". A escola de samba do Bairro do Limão já foi campeã 11 vezes na folia da capital paulista.