'Furiosa': aguardado filme da saga Mad Max recebe classificação indicativa alta; entenda o motivo

Os fãs da franquia Mad Max estão ansiosos para a chegada de "Furiosa: Uma Saga Mad Max". O novo longa contará a história de origem da Imperatriz Furiosa, antes de se tornar oficial no exército de Immortan Joe e liderar o grupo de resistência.

Por outro lado, alguns jovens podem ficar frustrados com algumas restrições para a exibição do filme. Na quarta-feira, 24, foi revelado que "Furiosa" recebeu classificação indicativa R no mercado americano, o que representa a segunda maior restrição para um longa-metragem no país.

De acordo com informações do site Collider, essa classificação foi atribuída ao filme, em razão das cenas de violência extrema e imagens perturbadoras.

Nos Estados Unidos, existem cinco classificações distintas para filmes, sendo a R a segunda mais restritiva, permitindo que apenas maiores de 17 anos, acompanhados pelos pais ou responsáveis, possam assistir ao filme nos cinemas. No Brasil, ainda não foram divulgadas informações sobre a classificação indicativa de "Furiosa".

Elenco

"Furiosa: Uma Saga Mad Max" tem Anya Taylor-Joy no papel principal e Chris Hemsworth como Dementus. Além de outros nomes como: Alyla Browne, Tom Burke, Nathan Jones e Angus Sampson.

O filme também marca o retorno de George Miller à direção. Ele também co-escreve o roteiro e produz o filme ao lado de Doug Mitchell.

Quando 'Furiosa' estreia nos cinemas brasileiros?

O novo filme da franquia Mad Max tem lançamento agendado para 24 de maio de 2024.