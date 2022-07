Com Angélica, Criolo, Marcelo Tas e outros nomes, evento do Rock in Rio debate trabalho e sociedade

Começa nesta quinta-feira, 28 de julho, o Rock in Rio Humanorama, projeto ligado ao festival de música, porém, voltado para discutir tendências da sociedade.

Entre os temas abordados este ano estão o papel social das empresas, futuro do trabalho, longevidade, clima e sustentabilidade, relacionamentos intergeracionais e educação e aprendizagem.

O evento, que acontece em modelo híbrido, vai acontecer até o dia 31 de julho. Ao todo, serão 40 painéis de conversa sobre 12 temas diferentes apresentados por um time de 200 painelistas bastante diversos.

Entre os nomes estão famosos como Angélica, Criolo, Marcelo Tas, Leo Jaime e MC Carol; os psicanalistas Christian Dunker e Claudio Thebas; jornalistas como Sandra Passarinho, Renata Ceribelli, Milly Lacombe e Manoel Soares; empreendedores como Nuno Nobre, Monique Evelle e Alexandre Nascimento.

No dia 30, Daniel Aisenberg, facilitador e mentor em cultura de inovação e colaboração, Jean Rosier, especialista em criatividade e sócio da Perestroika, Joana Garoupa, Diretora Geral Fundação Galp e a escritora Larissa Rodrigues participam de uma conversa sobre trabalho.

Com o nome de "Novos hábitos e rotinas para pessoas estressadas no trabalho", o painel convoca o público a discutir situações que nos deixam estressados e consomem o nosso tempo no ambiente de trabalho e que parecem inevitáveis, mas que podem ser contornadas, ou, pelo menos, minimizadas.

Fora isso, os especialistas irão tratar sobre o poder dos hábitos e rotinas, além de pequenas atitudes relacionadas à nossa vida profissional - reuniões, distribuição de responsabilidades, comunicação – que podem fazer toda a diferença, principalmente em um momento em que já se fala muito sobre um maior equilíbrio em nossa vida. Eles darão dicas de como explorar esses 'hacks' do dia a dia profissional.

"Eu acho que com a questão de trabalho remoto a gente vem cada vez mais identificando práticas individuais pra desenvolver a nossa performance, a nossa gestão. Muitas pessoas confundem a tal da autogestão e até mesmo uma certa autonomia. E não é fazer tudo sozinho", antecipa Rosier.

Para Joana, é importante identificar as responsabilidades. "Eu acho que é muito fácil falar de cultura tóxica como se a pessoa não fizesse parte dela. Foi uma das coisas mais importantes: perceber que para combater a cultura tóxica, eu tenho que perceber a influência que tenho à minha volta", diz. Jean acrescenta: "Perceber uma cultura tóxica, eu acho que é fácil. Difícil é combater".

Já segundo Daniel, mentor da Startup Lisboa, um ponto importante a ser abordado é a dificuldade de equilibrar carreira e vida pessoal em tempos de trabalho híbrido. "Eu tenho certeza que é difícil para todo mundo. Para mim também é: saber quando desconectar. Estamos descontrolados em relação ao uso de dispositivos e a dedicação à empresa em termos de horas", diz.

Agatha Areas, VP de Learning Experience do Rock in Rio e organizadora do Festival Humanorama, diz que a ideia do evento é gerar conversas para "criar um mundo melhor". "Isso se faz a partir de uma sociedade mais saudável - física e emocionalmente - habilitada para viver em conexão com o planeta”, diz.

Para assistir aos painéis ao vivo, basta se inscrever no site do Rock in Rio Humanorama. Já para participar presencialmente do evento e ter acesso a outras atividades, como laboratórios, networking guiado, workshops, além shows musicais e happy hours, é preciso adquirir ingressos no valor de R$ 590 por dia.

