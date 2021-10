Coreia do Norte se pronuncia sobre série sul-coreana Round 6

Um site da Coreia do Norte manifestou a visão do país sobre o seriado Round 6 (Squid Game, no nome original), um dos maiores sucessos da Netflix.

A mensagem no site diz que a série retrata como na Coreia do Sul "a corrupção e os canalhas imorais são comuns".

A Coreia do Norte também chamou a retratação da sociedade apresentada na série de "triste realidade da bestial sociedade sul-coreana".

"O público assistiu ao drama de TV que se passa em uma sociedade sul-coreana com grande desigualdade econômica. É a atual sociedade sul-coreana, onde o número de perdedores em uma competição acirrada como empregos, imóveis e ações aumenta dramaticamente", segundo o artigo.

Não é a primeira vez que a Coreia do Norte se manifesta sobre uma obra audiovisual relacionada ao sul. No ano passado, o país elogiou o filme "Parasita", apontado como uma obra-prima que mostra a divisão entre os ricos e os pobres na Coreia do Sul.

No passado, o líder da Coreia do Norte Kim Jong Un chamou a cultura das novelas coreanas de "câncer perverso" e baniu esses conteúdos do país, assim como as músicas de K-Pop no país.

