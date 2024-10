Cometa do Século terá pico luminoso nesta quarta-feira; veja horário e melhores locais para observar

Cientistas anunciaram que o cometa brilhante C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, apelidado de “Cometa do Século”, fará uma aproximação significativa da Terra em outubro, com seu pico previsto para esta quarta-feira, 9.

Hoje, o cometa deverá alcançar um nível de luminosidade tão elevado que poderá ofuscar o brilho do planeta Vênus. Ele será visível no Brasil durante o final da tarde.

"No início de outubro, a posição (do cometa) quase exata na linha Terra-Sol poderá deixá-lo ainda mais brilhante, graças ao efeito físico conhecido como 'forward scattering', que, na prática, a poeira presente no cometa reflete a luz solar para a frente, portanto, se um cometa passar entre nós e o Sol, seu brilho pode ser aumentado dezenas, centenas ou milhares de vezes", explicou Gianluca Masi, astrofísico e diretor científico do projeto "Telescópio Virtual".

Como, quando e onde ver o Cometa do Século?

A primeira transmissão sobre a passagem do cometa está agendada para ocorrer nesta quarta-feira, às 23h45 (horário de Brasília), no site do projeto Telescópio Virtual.

Para localizar o cometa no céu, o observador deve estar em uma área afastada da cidade, garantindo que o horizonte a leste esteja completamente desobstruído.

Outro cometa em outubro

O novo cometa, inicialmente chamado de A11bP7I e agora conhecido como C/2024 S1, apresenta um tamanho incomum e tem o potencial de se tornar um “objeto visível a olho nu até o final de outubro”, de acordo com informações do site SpaceWeather.com.

O cometa C/2024 S1 é esperado para se aproximar da Terra em 23 de outubro, alcançando seu periélio — o ponto mais próximo do Sol — cinco dias depois, em 28 de outubro. Essa última data é considerada a melhor oportunidade para observá-lo, já que ele pode atingir um brilho de magnitude -8,3, tornando-se mais luminoso que Vênus, o corpo celeste mais brilhante do céu, exceto pelo Sol e pela Lua.

De 24 a 28 de outubro, o C/2024 S1 poderá ser visto do Hemisfério Sul e de regiões próximas ao equador, antes do nascer do sol. Durante este período, ele pode se tornar visível a olho nu, segundo o aplicativo StarWalk. A cada manhã, ele se aproximará ainda mais do Sol.

No entanto, há uma advertência importante. Cometas são imprevisíveis e podem se desintegrar ao se aproximarem do Sol. A data crítica para o C/2024 S1 é 28 de outubro, seu periélio.