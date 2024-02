Carnaval 2024 em RJ: blocos de rua hoje, terça-feira, 13 de fevereiro

Nesta terça-feira, 13, as ruas do Rio de Janeiro receberão centenas de foliões em busca de festa. Blocos tradicionais irão para as ruas, com destaque para o "Fervo da Lud" no centro, com apresentãção de Ludmilla no trio elétrico. Destaque também para a "Feijoada do Otacilio", além do "Clube do Samba" em Copacabana.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Centro

Fervo da Lud 13/Fev | Horário: 07:00

Ixquece Carnaval 2024 | Horário:- 11:00

Feijoada do Otacilio | Horário: - 14:00

Copacabana

Clube do Samba | Horário: 09:00

Banda do Peru Pelado | Horário: 14:00

Tijuca

Se Me Der, Eu Como! | Horário: 14:00

Padre Miguel

Samba de Caboclo | Horário: 13:00

Botafogo

Carvalho em Pé | Horário: 10:00

Flamengo

Bagunça Meu Coreto | Horário: 09:00

Cachorro Cansado | Horário: 10:00

Orquestra Voadora | Horário: 13:00

Outros Bairros

Carmelitas – | Horário: 08:00

Vamo ET | Horário: 09:00

Cardosão de Laranjeiras | Horário: 10:00

Batuke de Batom | Horário: 10:00

Vagalume O Verde | Horário: 10:00

A Rocha da Gávea | Horário:11:00

Cheiro Na Testa | Horário: 11:00

10 e Music | Horário: 12:00

Panela dos Batuqueiros | Horário: 13:00

Tudo Nosso | Horário: 13:00

Alô, Produção! | Horário: 13:00

Caciquinho de Inhoaiba| Horário: 14:00

Para saber os locais de saída de todos os blocos, acesse o guia de Carnaval do RJ.