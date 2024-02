Carnaval 2024 em BH: blocos de rua hoje, terça-feira, 13 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão nesta terça-feira, 13, mais de 30 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os os foliões do Lavô, tá novo!, Bloco da Eva e Bloco Furia Latina, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de Belo Horizonte e de bairros como Santa Tereza, Savassi e Floresta. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, terça-feira, 13

Centro

Ordináaaarios e Rebobinha BH FM | Horário: 13h | Local: Avenida Afonso Pena, 867

Floresta

Chocolates Arte Mania | Horário: 09h | Local: Rua Sapucai, 571

| Horário: 09h | Local: Lavô, tá novo! | Horário: 14h | Local: Rua Brazopolis, 104

| Horário: 14h | Local: Mande in Brazil | Horário: 16h | Local: Rua Sapucaí, 105

| Horário: 16h | Local: Bloco da Eva | Horário: 16h | Local: Rua Matias Barbosa, 19

Savassi

Bloco Putz Grilla | Horário: 10h | Local: Avenida Getulio Vargas, 1657

| Horário: 10h | Local: Bloco Furia Latina | Horário: 12h | Local: Avenida Cristovao Colombo, 571

| Horário: 12h | Local: Quem não aguenta bebe leite | Horário: 14h | Local: Rua Sergipe, 811

| Horário: 14h | Local: Lá vem ela! | Horário: 14h | Local: Avenida Cristovão Colombo, 571

Santa Tereza

Bloco do Odilara | Horário: 09h | Local: Rua Marmore, 179

| Horário: 09h | Local: Maria Baderna | Horário: 13h | Local: Rua Marmore, 273

Outros bairros