Carnaval 2023 no Rio: blocos de rua hoje; domingo, 12 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro receberão neste domingo, 12, mais de 30 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, há o megabloco Carrossel de Emoções, que deve reuniões milhares de pessoas.

No final de semana, anterior à data oficial do Carnaval, blocos tradicionais da folia carioca também fazem suas apresentações e cortejos, como Céu na Terra (Santa Teresa), Simpatia é Quase Amor (Ipanema), Cordão do Boitatá (centro), e Suvaco de Cristo (Jardim Botânico). Outros destaques são o Bloco das Carmelitas (centro), Fogo e Paixão (centro) e o infantil Gigantes da Lira (Laranjeiras).

Veja a lista com os 33 blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do Rio hoje, domingo, 12