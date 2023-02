Carnaval 2023 no Rio: acompanhe a apuração das escolas de samba ao vivo da Sapucaí

Depois dos dois dias de festa na capital fluminense, os foliões que desfilaram no sambódromo da Marquês de Sapucaí finalmente receberão a nota do júri que decide qual escola de samba fez a melhor apresentação no desfile de 2023. A leitura das pontuações será nesta quarta-feira, 22, a partir das 15h.

Os membros da diretoria da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) e da Riotur serão os únicos a acompanhar a apuração da Sapucaí.

Acompanhe a apuração das escolas de samba ao vivo:

A apuração será transmitida ao vivo na TV aberta, no canal da rede Globo, e pela internet, pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Para acompanhar pelo computador ou pelo celular, de graça, basta seguir os seguintes passos:

Se já tiver cadastro no Globoplay:

Entre no site do Globoplay (globoplay.com) ou baixe o aplicativo;

Clique em "Agora na TV", no menu superior à esquerda;

Clique no botão "Assista agora";

Coloque seu login e a senha (o cadastro pode ter sido feito por e-mail ou pelas contas do Facebook, Google ou Apple);

A tela abrirá automaticamente.

Se ainda não tiver cadastro no Globoplay:

Entre no site do Globoplay (globoplay.com) ou baixe o aplicativo;

Clique em "Agora na TV", no menu superior à esquerda;

Clique no botão "Assista agora";

Clique em "cadastre-se", abaixo da tela de login;

Preencha os dados pessoais ou cadastre-se com suas contas do Facebook, Google ou Apple;

Aceite os termos de uso e as políticas de privacidade e clique em "cadastrar";

A tela abrirá automaticamente.

Quais escolas de samba concorrem no Carnaval 2o23 do Rio?

Império Serrano

Grande Rio

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Estação Primeira de Mangueira

Paraíso do Tuiuti

Portela

Vila Isabel

Imperatriz Leopoldinense

Beija-flor de Nilópolis

Viradouro

Como as escolas de samba serão avaliadas?

As escolas serão avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada uma delas é avaliada por quatro jurados diferentes e, ao final, a menor nota é descartada.

As seis escolas com as maiores notas desfilam de novo no sambódromo no próximo sábado, 25.

Onde acompanhar a apuração ao vivo?

Nesta quarta-feira, a TV Globo fará a exibição simultânea da apuração em seu canal principal. É possível também acompanhar as notas pela GloboPlay.

Que horas começa a apuração das escolas de samba?

Para o Carnaval 2023 do Rio de Janeiro, a apuração das escolas de samba começa às 15h do dia 22 de fevereiro.

Quando é o desfile das campeãs do Carnaval 2023?

O desfile com as seis melhores colocadas acontece no próximo sábado, 25, a partir das 22h.