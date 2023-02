Carnaval 2023 em SP: blocos de rua hoje; segunda-feira, 20 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão nesta segunda-feira, 20, 43 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os megablocos Vou de Táxi, Bloco Emo, Bloco Filhos de Gil e Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de São Paulo e da Zona Oeste. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os 43 blocos de rua do Carnaval do São Paulo que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, segunda-feira, 20