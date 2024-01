Calendário astronômico: 2024 terá eclipses, superlua, chuva de meteoros e mais

Eclipses, chuvas de meteoros e superluas. De vez em quando, temos a sorte de olhar para o céu e se deparar com um fenômeno astronômico — e as coisas não serão diferentes em 2024.

O destaque principal do ano fica para o eclipse solar total que acontece em abril, mas não será visível do Brasil. Porém, diversos fenômenos ao longo de 2024 serão visíveis do solo brasileiro. Veja o calendário astronômico para 2024.

Janeiro

Chuva de meteoros Quadrântidas

Ocorre de 28 de dezembro a 12 de janeiro, com pico em 4 de janeiro;

Será possível ver até 80 meteoros por hora;

Melhor visibilidade no Hemisfério Norte durante o pôr do sol até o nascer da Lua.

Março

Eclipse lunar penumbral

Em 25 de março, com pico às 4h13 pelo horário de Brasília;

Visível do Brasil, segundo o site de astronomia In The Sky;

Coberta cerca de 95% pela sombra, a Lua fica com um efeito de penumbra.

Abril

Eclipse solar total

Ocorre em 8 de abril;

Estados Unidos, Canadá e México serão mais impactados. Não será visível do Brasil;

A Lua bloqueia totalmente a luz solar.

Maio

Chuva de meteoros Eta Aquáridas

Entre 19 de abril e 28 de maio, com pico em 5 de maio;

No Hemisfério Sul, com possibilidade de até 50 meteoros por dia. No ano passado, ficou visível pela América Latina;

A chuva de meteoros acontece quando detritos cósmicos entram na atmosfera da Terra.

Julho

Chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul

Pico em 31 de julho;

No Hemisfério Sul;

Ocorre uma vez por ano, quando a Terra passa pelos fragmentos deixados pelo Cometa 96P Machholz.

Agosto

Chuva de meteoros Perseidas

De 17 de julho a 24 de agosto, com pico em 12 de agosto;

Poderá ser visto no Hemisfério Norte e em países nas latitudes médias do sul, segundo o National Geographic. No ano passado, foi visível do Brasil;

Localizado na constelação de Perseu, é possível ver até 100 meteoros por hora nas condições ideais.

Lua Azul sazonal

Em 19 de agosto;

Ela também será uma superlua , maior e mais brilhante.

, maior e mais brilhante. Não relacionado com uma coloração mais azulada, a Lua Azul sazonal é a terceira de quatro luas cheias em uma estação.

Setembro

Eclipse lunar parcial

Em 18 de setembro;

Visível na Europa, África, Ásia e grande parte das Américas;

Ocorre quando a Lua é ocultada pela sombra da Terra. Ela também será uma superlua, maior e mais brilhante.

Outubro

Eclipse solar anular

Em 2 de outubro;

Visível na Argentina e no Chile. No ano passado, foi visto em algumas regiões do Brasil;

O eclipse solar anular acontece quando a Lua, um pouco mais distante, não é capaz de cobrir totalmente o Sol.

Novembro

Chuva de meteoros Leonídeos

De 6 a 30 de novembro, com pico em 17 de novembro;

Foi visível em algumas regiões no Brasil em 2023;

Ocorre uma vez por ano, quando a Terra passa pelos fragmentos deixados pelo Cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Dezembro

Chuva de meteoros Geminídeas

De 4 a 20 de dezembro, com pico em 14 de dezembro;

Em 2023, foi visível nas regiões Norte e Nordeste do Brasil;

Uma das poucas chuvas de meteoros que não vêm de um cometa e sim de um asteroide, o 3200 Phaeton.

Chuva de meteoros Ursídeas