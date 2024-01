Calendário esportivo 2024 tem Copa América, Olímpíadas e Eurocopa; veja datas

O ano de 2024 será marcado por grandes eventos esportivos ao redor do mundo. O destaque é para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam em julho.

Este ano, o surfista brasileiro Felipe Toledo defende a medalha de ouro conquistada em Tóquio. No Skate, Rayssa Leal, de apenas 15 anos, é uma das maiores esperanças para o Brasil.

Além das Olímpíadas, 2024 também terá grandes competições de futebol. A Eurocopa, torneio de seleções europeias, e a Copa América dos Estados Unidos, entram como as principais este ano.

A temporada regular da Fórmula 1 marcará presença novamente, com o Max Verstappen buscando seu quarto título consecutivo, além de Lewis Hamilton que tenta superar Schumarcher como maior campeão.

Na NBA, temporada regular já está caminhando para o fim e descobriremos quem será o grande campeão deste ano. Os Celtics estão na liderança da Conferência Oeste e tentam desbancar os Nuggets, campeões do ano passado.

No tênis, a brasileira Bia Haddad Maia, 11ª no ranking mundial é grande esperança de título. No masculino, as atenções são para o número 1 do mundo Novak Djovovic, além do espanhol Rafael Nadal, que se recuperou de lesão e está apto a jogar.

Confira o calendário esportivo 2024:

Futebol

Copa São Paulo de Futebol Júnior: de 2 janeiro à 25 de janeiro.

Copa Africana de Nações: de 13 de janeiro à 11 de fevereiro.

Campeonatos Estaduais: de 17 de janeiro a 11 de abril.

Supercopa do Brasil: 3 de fevereiro.

Copa do Nordeste: 4 de fevereiro à 9 de junho.

Copa Libertadores: 7 de fevereiro à 30 de novembro.

Champions League (fase eliminatória): 13 de fevereiro à 6 de junho.

Copa Ouro feminina: 17/2 de fevereiro à 10 de março.

Copa do Brasil: 21 de fevereiro à 10 de novembro.

Recopa Sul-Americana: 21 de fevereiro a 28 de fevereiro.

Copa Sul-Americana: 6 de março à 23 de novembro.

Amistosos seleção (data Fifa): 18 de março à 26 de março.

Brasil x Inglaterra (amistoso): 26 de março.

Campeonato Brasileiro Série A: 14 de abril à 8 de dezembro.

Eurocopa: 14 de junho à 14 de julho.

Copa América (Abertura): 20 de junho à 14 de julho.

NBA

Playoffs e finais de conferência até um possível jogo 7: 20 de abril à 22 de maio.

Final até um possível jogo 7: 6 de junho à 23 de junho.

Fórmula 1

GP do Bahrein: 29 de fevereiro.

GP da Arábia Saudita: 7 de março.

GP da Austrália: 22 de março.

GP do Japão: 5 de abril.

GP da China: 19 de abril.

GP de Miami: 3 de maio.

GP Emilia Romagna: 17 de maio.

GP de Mônaco: 24 de maio.

GP do Canadá: 7 de junho.

GP da Espanha: 21 de junho.

GP da Áustria: 28 de junho.

GP do Reino Unido: 5 de julho.

GP da Hungria: 19 de julho.

GP da Bélgica: 26 de julho.

GP da Holanda: 23 de agosto.

GP da Itália: 30 de agosto.

GP do Azerbaijão: 13 de setembro.

GP de Cingapura: 20 de setembro.

GP dos EUA: 18 de outubro.

GP do México: 25 de outubro.

GP do Brasil: 1 de novembro.

GP de Las Vegas: 21 de novembro.

GP do Qatar: 29 de novembro.

GP de Abu Dhabi: 6 de dezembro.

Olímpíadas 2024

De 26 de julho a 11 de agosto.

Tênis

Aberto da Austrália (Grand Slam): de 15 à 28 de janeiro.

Aberto do Rio (ATP 500): de 19 à 25 de fevereiro.

Indian Wells (ATP / WTA 1.000): de 6 à 26 de março.

Miami (ATP / WTA 1.000): de 20 à 31 de março.

Monte Carlo (ATP 1.000): de 7 a 11 de abril.

Madri (ATP / WTA 1.000): de 24 de abril à 5 de maio.

Roma (ATP / WTA 1.000): de 8 a 9 de maio.

Roland Garros (Grand Slam): de 26 de maio à 9 de junho.

Wimbledon (Grand Slam): de 1 à 14 de julho.

Aberto dos EUA (Grand Slam): de 26 de agosto à 8 de setembro.

ATP Finals: de 18 à 24 de novembro.

Que data será os playoffs da NBA?

Os play0ffs da NBA e finais de conferência até um possível jogo 7 iniciam no dia 20 de abril. Já a final até o jogo 7 inicia no dia 6 de junho.

Quando começa a temporada de F1?

A temporada de Fórmula 1 inicia com o GP do Bahrein dia 29 de fevereiro.

Quando vão ser as Olímpíadas 2024?

As Olímpíadas começam no dia 26 de julho e vai até 11 de agosto.

Quando começa o Brasileirão de 2024?

O Campeonato Brasileiro começa dia 14 de abril.

Em que mês começa a Libertadores?

A fase de grupo da Libertadores inicia no dia 7 de fevereiro.

Quando será a fase de mata-mata da Champions?

O mata-mata da Champions League começa no dia 13 de fevereiro.