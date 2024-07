Leilão da Caixa tem imóveis com descontos de até 40%; veja como participar

A Caixa, em parceria com a Fidalgo Leilões, realiza um leilão de 2,3 mil imóveis em todo o país. Os descontos podem chegar em até 40% do valor da avaliação inicial. São casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, entre outros imóveis, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote.

Os interessados devem fazer lances até às 10 dos dias 29 de julho (1º leilão) e 7 de agosto (2º leilão), ou 7 e 16 de agosto, datas respectivas dos demais leilões, por meio do site da leiloeira.

Dos 2.320 bens anunciados espalhados pelo Brasil, destaca-se a região Sudeste com o maior número de opções (964 imóveis), seguida pelo Nordeste (617), o Centro-Oeste (361), o Sul (312) e o Norte (66). São lotes espalhados pelos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Imóveis em destaques no leilão da Caixa

Para os dias 29 de julho (1º leilão) e 7 de agosto (2º leilão), na cidade de Governador Valadares (MG), destaca-se um apartamento de 65,36 m², 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e 1 vaga de garagem disponível a R$ 195.000,00. Em Cuiabá, no Mato Grosso, por R$ 219.000,00 é possível comprar uma casa de 40m², construída em terreno de 194m², com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

Já no estado de São Paulo, na cidade Vila Nova Itapetininga, há uma casa com 137,5m², 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e 2 vagas de garagem, por R$ 105.000,00. Ainda no interior paulista, em Marília, um apartamento de 43m², com 2 quartos, área de serviço, sala, cozinha e 1 vaga de garagem a R$ 68.400,00. Na capital, um destaque fica no bairro da Saúde e outro no Alto da Mooca: apartamento de 51,34 m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem, por R$ 141.000,00 e uma casa de 160m², 2 quartos, sala, cozinha e banheiro com lance de R$ 286.200,00, respectivamente.

Por fim, nos dias 07 (1º leilão) e 16 de agosto (2º leilão), em Juazeiro do Norte (CE) encontra-se uma casa de 70m², construída em terreno de 300m², com 2 quartos, suíte e área de serviço, por R$ 77.400,00.

No Rio de Janeiro, em Belford Roxo, por R$ 92.625,99 é possível arrematar um apartamento de 45,84m², 2 quartos, sala, cozinha, sala, banheiro e 1 vaga. Novamente na região metropolitana de São Paulo, em Guarulhos, o destaque é uma casa de 54,4m², 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavabo e 1 vaga de garagem, a R$ 163.800,00. Em Taubaté (SP), um apartamento de 55,63m², 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem, por R$ 96.000,00.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. Devido ao grande número de oportunidades em todo o país, é recomendado que os interessados vejam todos os detalhes dos lotes com antecedência, para facilitar na escolha”, diz Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.