Carnaval 2024 em SP: veja datas e horários dos blocos

Com a chegada de janeiro, começa a contagem regressiva para o Carnaval de São Paulo. Além da tradicional festa no Sambódromo do Anhembi, os paulistanos também estão ansiosos para a folia com os blocos de rua.

Neste ano, ocorrerão 654 desfiles de rua ao longo dos oito dias de celebração. No total, 590 blocos estão confirmados para participar dessa festa popular, podendo alguns desfiles ocorrerem em datas múltiplas.

De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, o dia com a maior concentração de desfiles está previsto para o início do pré-Carnaval, em 3 de fevereiro.

Nessa data, estão programados 128 desfiles, com maior destaque para a região central, que abrigará 31 cortejos. Em seguida, aparecem Pinheiros, com 22 desfiles, e a Lapa, com 14.

Desta vez, a organização do carnaval de rua está sob a responsabilidade da pasta da Subprefeitura, antes a cargo da Secretaria da Cultura. Os grupos solicitam à Prefeitura algumas alterações, como o horário limite para o término da festa. Atualmente, os desfiles devem encerrar até as 18h, enquanto os blocos reivindicam a autorização para estender a folia até as 22h.

Quando será o Carnaval de São Paulo

O pré-Carnaval está agendado para os dias 3 e 4 de fevereiro. Já a festividade principal ocorrerá de 10 a 13 de fevereiro. O período pós-Carnaval está programado para 17 e 18 de fevereiro.

Quais são as datas e horários dos blocos de rua de São Paulo?

A Prefeitura de São Paulo informou que os blocos tradicionais da cidade, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Bangalafumenga, Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, e o bloco Afro Ilú Obá de Min já confirmaram participação e tiveram o roteiro divulgado.

Bloco Casa Comigo: 3 de fevereiro, Rua Henrique Schaumann, concentração às 11h e desfile a partir das 12h.

Acadêmicos do Baixo Augusta: 4 de fevereiro, Rua da Consolação, concentração às 14h e desfile a partir das 15h.

Bloco Chá da Alice: 4 de fevereiro, Avenida Faria Lima, concentração às 13h e desfile a partir das 19h.

Bangalafumenga: 3 de fevereiro, Avenida Faria Lima, concentração às 13h e desfile a partir das 14h.

Monumento às Bandeiras , concentração às 13h e desfile a partir das 14h. Bloco Afro Ilú Obá De Min: 9 de fevereiro, Praça da República, concentração às 18h e desfile a partir das 19h.

Confira a lista de blocos de rua do Carnaval de São Paulo e programação.

Quando ocorrem os desfiles das escolas de samba de São Paulo?

Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi estão marcados para os dias 9 e 10 de fevereiro de 2024.

Veja a ordem dos desfiles de carnaval

Os desfiles marcam o retorno de duas das escolas mais tradicionais da cidade, Vai-Vai e Camisa Verde e Branco, à elite da folia paulistana. A festa também conta com a participação de escolas renomadas, como Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Rosas de Ouro.

Sexta - 09/02

Camisa Verde e Branco

Barroca Zona Sul

Dragões da Real

Independente Tricolor

Acadêmicos do Tatuapé

Mancha Verde

Rosas de Ouro

