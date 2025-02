BBB 25: Diogo atende o Big Fone, vai ao Paredão e puxa Thamiris para a berlinda

Na noite deste sábado, 22, o temido Big Fone tocou mais uma vez, pegando os participantes do reality de surpresa.

Diogo Almeida foi o mais rápido e atendeu primeiro, mas a mensagem trouxe um impacto imediato para o jogo: ele foi automaticamente indicado ao Paredão e precisou escolher alguém para acompanhá-lo na berlinda. Thamiris foi a escolhida pelo ator.

No momento em que o telefone tocou, Maike, João Pedro e Diogo estavam sentados nos sofás próximos à academia, enquanto Delma fumava na varanda e Gracyanne Barbosa e Camilla conversavam na área da piscina. O restante dos confinados estava dentro da casa.

Em uma disputa apertada, Diogo conseguiu tirar o telefone do gancho antes de João Pedro, que correu para o segundo aparelho, mas já era tarde.

Poder Curinga pode mudar o jogo

O cenário do Paredão, no entanto, ainda pode sofrer alterações. Isso porque Camilla arrematou o Poder Curinga do Sim ou Não e tem o direito de trocar um dos emparedados pelo Big Fone por outro participante.

Essa informação, no entanto, ainda é um mistério para os jogadores e só será revelada durante a formação do Paredão neste domingo, 23.

Onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa ao BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.