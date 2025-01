BBB 25: César Menotti e Fabiano são a atração do 'Show de Quarta'

Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, o sertanejo tomou conta do palco do "Big Brother Brasil 25" com a apresentação especial da dupla César Menotti & Fabiano no "Show de Quarta". A novidade desta edição do reality, que aproxima os artistas dos participantes, ganhou um toque ainda mais familiar com a participação de Fábio Lacerda, irmão da dupla, empresário e pastor.

Durante o show, Fábio se juntou aos irmãos para interpretar canções marcantes, incluindo “Tocando em Frente”, de Almir Sater. O repertório da noite também emocionou os confinados e o público com sucessos como “Leilão”, “Ciumenta” e “Como Um Anjo”. A apresentação ao vivo reforçou a conexão entre os irmãos, destacando a importância da união familiar. "Os nossos pais sempre nos ensinaram que a família é o bem e o laço mais precioso que temos", afirmaram César Menotti & Fabiano.

Família no centro do palco

A história da dupla começou com Fábio e Fabiano, mas a formação mudou quando Fábio decidiu seguir outro caminho profissional. César assumiu seu lugar, consolidando o sucesso de César Menotti & Fabiano. Hoje, Fábio continua ao lado dos irmãos nos bastidores, atuando como empresário.

Onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa ao BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.