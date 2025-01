BBB 25: dinâmica "Pegar ou Guardar" agita prêmio recorde; veja decisão de Gracyanne e Giovanna

Se preparem, porque o BBB de hoje promete fortes emoções! O prêmio desta temporada pode chegar ao número de R$ 3 milhões. Isso mesmo, o maior valor já visto na história do reality! Mas ainda não chegamos lá. Por enquanto, o prêmio está em R$ 2,5 milhões, e a grana extra vai depender da escolha dos participantes na nova dinâmica da edição: "Pegar ou Guardar".

Hoje, 22, as protagonistas da vez são as irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna, as duas foram indicadas pelos eliminados Arleane e Marcelo para decidir entre:

Guardar R$ 30 mil, somando esse valor ao prêmio final para o vencedor ou ficar com a grana, mas ter que lidar com uma punição braba para os colegas de casa. E aí, o que você faria? Parece fácil, mas a coisa complica: se elas pegarem os R$ 30 mil, terão que escolher quatro duplas da casa para ficarem grudadas (literalmente) até o programa decidir liberar.

As sisters preferem deixar o valor total para o prêmio final que será pago ao vencedor. Com isso, o prêmio chegou a R$ 2.530.000,00

Pensar no grupo ou ser individualista?

Essa dinâmica está mexendo com o jogo! Além de trazer mais estratégia para a disputa, ela também deixa os participantes com uma dúvida cruel: será que vale mais a pena ser generoso e ajudar o grupo ou garantir uma graninha e arcar com as consequências?

E a possibilidade de alcançar um prêmio recorde de R$ 3 milhões está deixando todo mundo ligado em cada decisão. O público também não perde nada – afinal, é disso que o povo gosta, né?