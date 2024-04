BBB 24 dá lugar à série Os Outros às quintas-feiras; primeiro episódio é exibido hoje

A primeira temporada da série Os Outros, até então só disponível no catálogo da Globoplay, vai ser exibida uma vez por semana, no lugar deixado pelo fim do BBB 24. Nesta quinta-feira, 18, vai ao ar o primeiro episódio, logo após a novela Renascer.

A atração, ambientada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, une drama e suspense, numa trama que se passa dentro de um condomínio carioca, o Barra Diamond, com várias torres e um ecossistema próprio cercado por muros de segurança.

O ator Eduardo Sterblitch se destaca como o ex-policial Sérgio, que vai crescendo na trama e chega ao fim da primeira temporada como o personagem mais marcante. Adriana Esteves começa, desde o episódio número um, roubando a cena e o tempo de tela com a descontrolada Cibele.

Sobre o que é 'Os Outros'?

O ponto de partida é a história de duas famílias que moram no mesmo condomínio. Uma delas formada por Wando e Mila, pais de Rogério. A outra, por Cibele e Amâncio, pais de Marcinho. As duas família entram em um conflito, a princípio, corriqueiro, causado por uma briga entre seus dois filhos na quadra do condomínio. A situação vai escalando até níveis inimagináveis que envolvem outros moradores, inclusive Sérgio.

A série é do autor Lucas Paraizo que, em entrevista ao Gshow disse estar curioso com o impacto que a obra vai ter na TV aberta. "Tentei unir uma narrativa popular à densidade dos assuntos que escolhi tratar: a classe média brasileira endividada, polarizada e cheia de medo, mas com sonhos e ambições legítimas", disse Paizano.

A série foi um sucesso no Globoplay, assim que foi lançada em maio de 2023. À época, o jornal O Globo afirmou que ela foi a produção mais assistida do catálogo do streaming da Globo, considerando produções nacionais e internacionais.

Quando estreia a segunda temporada de Os Outros?

O sucesso foi tanto que mal estreou e "Os Outros" já teve a segunda temporada confirmada para o segundo semestre de 2024. Desta vez, o foco vai sair do Barra Diamond, mas continua na Barra da Tijuca, para mostrar um condomínio de casas ricas.