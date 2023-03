BBB 23: Key Alves comprou seguidores? Sister perde fãs pela 3ª semana consecutiva

No dia em que foi anunciada para BBB 23, a jogadora de vôlei Key Alves teve um belo salto no número de seguidores no Instagram. Figura diferente, já reconhecida por falas e elogios a favor do presidente Jair Bolsonaro, influencer e com trajetória no Only Fans, a presença dela no programa tinha tudo para ser, no mínimo, emblemática.

Mas enquanto os outros brothers seguem em ascensão no número de fãs dentro da rede social, os números de Key só abaixam. E o motivo, de acordo com alguns internautas, pode ser porque a sister teria comprado seus seguidores.

De acordo com o estudo da BR Media Group, holding de conteúdo e influência para marcas e criadores, Key foi a única do programa que perdeu seguidores nos últimos dias, e isso já se repete pela terceira semana consecutiva. Ela apontou -0,24% da sua base, o que representa, na prática, menos 18 mil seguidores no Instagram.

Key comprou os seguidores?

Evidentemente, não dá para saber, com certeza, se a sister de fato investiu na compra de seguidores no Instagram. Mas sua ascensão na rede social está longe de ser progressiva — além de repleta de seguidores do Oriente Médio —, e suas entrevistas sobre a "carreira de influencer" também são bastante controversas.

Em sua coluna do UOL Esporte, Demétrio Vecchioli ressalta o momento em que a sister admitiu, dentro do reality, que "chutou os números para chamar a atenção", quando concedeu entrevista ao Globo, em julho do ano passado. Na ocasião, ela disse que ganhava umas cinquenta vezes mais com as redes sociais do que com a carreira como esportista.

No começo de 2022, a jogadora se enquadrou entre os grandes influenciadores de uma maneira no mínimo esquisita. De acordo com os dados do SocialBlade, foram mais de 1 milhão de seguidores em cinco dias — algo que a sister teria justificado por ter sido citada em um corte do streamer Casimiro. Segundo a apuração de Vecchioli, "a conta não bate", posto que "o corte citado tem, até hoje, 137 mil visualizações no YouTube".

Quem são os brothers mais seguidos do BBB 23?

Na contramão de Key, por outro lado, os outros brothers da casa seguem em um interessante crescimento do número de seguidores nas redes sociais. Antônio "Cara de Sapato", por exemplo, lidera a tabela dos que mais tiveram crescimento nos últimos dias, com 17,15% de novos seguidores no período e, em segundo lugar, Amanda com 12,77%.

Fred Nicácio, eliminado na última terça-feira, 28, apresentou 26,73% de crescimento, seguido por Paula, com um aumento de 25,30% na sua base de seguidores, conforme aponta a BR Media Group.

Até o momento, a lista de brothers mais seguidos é: