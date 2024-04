Argentina de 60 anos ganha concurso e pode disputar o Miss Universo

A vencedora da última edição do Miss Universo da província de Buenos Aires, na Argentina, foi uma mulher de 60 anos. Caso vença o Miss Argentina, próxima competição da lista, Alejandra Rodríguez poderá representar seu país na edição internacional do Miss Universo.

De acordo com uma entrevista concedida por Alejandra ao canal TN, foi uma decisão bastante pensada. Agora, a edição argentina do torneio acontecerá no dia 25 de maio. Rodríguez competirá com mais 27 finalistas do país, e a vencedora disputará a versão internacional do concurso.

Esta foi a primeira vez em que a competição aconteceu sem limite de idade, assim como fará o concurso internacional. Segundo a advogada e jornalista argentina, a proposta lhe pareceu um desafio interessante.

'A beleza não é apenas o físico, e sim tem a ver com a atitude perante a vida, que vai além da estética. Por isso, acho que o concurso veio para quebrar esses estereótipos, e é isso que está lhe dando tanta visibilidade', declarou Alejandra Rodríguez.

O Miss Universo é realizado anualmente desde 1952, logo ocupando o lugar de um dos concursos de beleza mais reconhecidos do planeta. Ao longo de seu decorrer, muito frequentemente foram destacados corpos hoje considerados 'padrão', ou seja, estereotipados e refletores de como a beleza feminina 'deveria' ser.

Agora, a competição tenta se modernizar ao abolir o limite de idade e ao valorizar corpos tidos como mais realistas.