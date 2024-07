Após participação em 'Titanic', ex-ator mirim ainda ganha fortuna com apenas uma fala no filme

Um dos maiores sucessos do cinema, "Titanic" (1997) conquistou o público com a história de amor entre Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) em meio à tragédia do naufrágio.

Até hoje, o longa-metragem de James Cameron ocupa o quarto lugar na lista dos filmes de maior bilheteria da história. Após o lançamento, os atores principais construíram carreiras invejáveis no setor, conquistaram prêmios e acumularam fortunas, inclusive com "Titanic".

No entanto, foi revelado recentemente que o intérprete do "garoto irlandês", um personagem que passa despercebido na história, continua recebendo royalties anualmente pela aparição de alguns segundos na tela.

Reece Thompson, que tinha 5 anos na época das filmagens, aparece em uma das cenas do naufrágio do transatlântico, quando olha para sua mãe apavorado com a situação e pergunta: "O que fazemos, mamãe?".

Embora a fala do garoto pareça irrelevante, sua performance foi aclamada o bastante para que o ator, atualmente com 32 anos, continuasse recebendo uma grande quantia por sua participação no filme.

Em entrevista ao site "Business Insider", Thompson contou que sua participação em "Titanic" lhe rendeu um pagamento adicional de cerca de US$ 30 mil (R$ 162,7 mil, na cotação atual). Seus pais investiram essa quantia em sua educação. Além de se dedicar à atuação, ele também se formou em marketing digital e trabalha em uma estação de esqui e snowboard em Utah, Estados Unidos.

Reece Thompson atualmente trabalha na área de marketing digital (Reprodução)

Mesmo após 27 anos do lançamento do filme, Thompson brinca que continuar recebendo uma 'remuneração' por sua participação em "Titanic" se tornou algo trivial em sua vida.

"É curioso, porque esse fato não está mais presente na minha mente o tempo todo. Não estou pensando o tempo todo: 'Quando vou receber um novo cheque do Titanic?' Mas quando acontece, é como dizer: 'Legal, entraram mais US$ 100'".

O ator irlandês também afirmou: "Foi um dos filmes de maior bilheteria da história, então é bastante estranho olhar para trás. Minha mãe disse: 'Vamos fazer isso. Será ótimo. Mesmo que o filme seja ruim, vamos assisti-lo'".

Thompson lembrou que quase recusou o papel porque havia recebido uma oferta, no mesmo período, para estrelar um comercial, mas sua mãe preferiu arriscar com o filme de James Cameron, mesmo sendo um papel coadjuvante.