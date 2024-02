Margot Robbie se pronuncia pela primeira vez após não ser indicada ao Oscar

Na penúltima semana de janeiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a tão aguardada lista de indicados ao Oscar de 2024. Títulos como "Oppenheimer", "Pobres Criaturas" e "Assassino da Lua das Flores" lideram a lista de nomeados. Mas a escolha dos críticos à categoria de melhor direção deixou a Academia em maus lençóis: mais uma vez, uma única mulher concorre à estatueta. E ela não é Greta Gerwig.

A diretora de "Barbie", que atingiu quase 1,5 bilhão de dólares em bilheteria, foi deixada de lado na premiação, assim como a protagonista do filme, Margot Robbie, que não entrou para a lista das indicadas à categoria de melhor atriz. O longa, no entanto, recebeu oito nomeações em sete categorias, incluindo a de melhor ator e atriz coadjuvante, com Ryan Gosling e America Ferreira.

Ao Deadline, Margot se pronunciou pela primeira vez após a divulgação dos indicados ao Oscar e disse que não se sentiu menosprezada por não estar entre as nomeadas à melhor atriz, mas reconhece que a Academia pecou ao "esnobar" o trabalho de Gerwig.

"Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez foi algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida, o que ela fez, realmente é. Mas foi um ano incrível para todos os filmes", disse a intérprete da boneca mais famosa do mundo.

Na categoria de melhor direção, a única mulher que tem chance de levar a estatueta para casa é Justine Triet, por "Anatomia de uma Queda".

Margot celebrou, ainda, as oito indicações do filme e agradeceu pela boa repercussão do filme, que levou milhões de pessoas às salas de cinema. "Nós nos propusemos a fazer algo que mudasse a cultura, afetasse a cultura, apenas causasse algum tipo de impacto. E já fez isso, e alguns, muito mais do que jamais sonhamos que faria. E essa é realmente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isso".

Ryan Gosling questionou a Academia

Diante da falta da indicação das colegas de trabalho no Oscar, Ryan Gosling, nomeado na categoria de melhor ator coadjuvante, fez uma dura crítica às escolhas pouco diversas da Academia.

"Estou extremamente honrado por ter sido indicado por meus colegas ao lado de artistas tão notáveis ​​em um ano de tantos filmes excelentes [...]. Mas não existe Ken sem Barbie, e não existe filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas mais responsáveis ​​por este filme histórico e mundialmente celebrado", escreveu ele em um comunicado à Academia do Oscar. "Nenhum reconhecimento seria possível para ninguém no filme sem seus talentos, coragem e genialidade. Dizer que estou decepcionado por eles não terem sido indicados em suas respectivas categorias seria um eufemismo".

Apesar da crítica, o ator reconheceu e enalteceu a indicação de America Ferreira, que concorre na categoria de melhor atriz coadjuvante. “Contra todas as probabilidades, com nada além de um par de bonecos sem alma, com pouca roupa e, felizmente, sem virilha, elas nos fizeram rir, partiram nossos corações, impulsionaram a cultura e fizeram história. Seus trabalhos devem ser reconhecidos junto com os outros indicados muito merecedores. Dito isto, estou muito feliz por America Ferrera e pelos outros artistas incríveis que contribuíram com seus talentos para tornar este filme tão inovador".

Mulheres no Oscar: uma questão recorrente

Apesar de ter prêmios dedicados exclusivamente às mulheres, o juri do Oscar sempre foi muito criticado por favorecer produções feitas e protagonizadas por homens. Nas grandes categorias não separadas por gênero, por exemplo — roteiro original, roteiro adaptado e direção —, a proporção é, em geral, de quatro homens para somente uma mulher.

Neste ano, boa parte das produções de destaque no cinema foi roteirizada ou dirigida por mulheres. Além de "Barbie" (Greta Gerwig), há títulos como "Vidas Passadas" (Celine Song) e "Anatomia de uma Queda" (Justine Triet), ambos filmes indicados em outras categorias. Somente Triet foi contemplada na categoria de melhor direção.

Ainda assim, a indicação desses títulos ao Oscar representa um tremendo avanço. Em seus 96 anos de história, essa é a primeira vez em que três filmes dirigidos por mulheres são indicados à categoria de melhor filme, a principal e mais importante da premiação. Também é a primeira vez que uma pessoa indígena nativo-americana é indicada como melhor atriz, o que aconteceu com Lily Gladstone ("Assassino da Lua das Flores") — com altas chances de levar a estatueta para casa.

Que dia será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março, a partir das 22h (horário de Brasília), em Las Vegas (EUA).

Quem vai apresentar o Oscar em 2024?

Este ano, quem apresenta a cerimônia de premiação em março será Jimmy Kimmel, já pela quarta vez na função.