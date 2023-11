Grammy Latino 2023: veja onde assistir e brasileiros indicados ao prêmio

O Grammy Latino 2023 acontece nesta quinta-feira, 16, e terá os brasileiros Anitta e Tiago Iorc como apresentadores. A 24º entrega anual acontecerá em Sevilla, na Espanha.

No geral, são 56 categorias em que se destacam grandes nomes da música latina. No total, foram mais 19 mil inscriçõs de profissionais do setor.

Para este ano, foram anunciadas três novas categorias pela Academia Latina: Melhor Canção por Cantor-Compositor, Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Compositor do Ano.

No ano passado, o rapper Bad Bunny foi o cantor com mais indicações, em 10 categorias. Já Anitta se destacou em duas categorias internacionais e, nas categorias exclusivas brasileiras, Marina Sena, Marisa Monte, Caetano Veloso, Jão, Liniker e Criolo também estavam entre os indicados.

Por outro lado, Ludmilla, Liniker e Erasmo Carlos (morto em novembro de 2022) estavam entre os vencedores.

A Entrega Anual do Grammy Latino funciona por meio de uma votação do órgão internacional de criadores musicais da Academia Latina, que representa todos os gêneros e disciplinas criativas, incluindo artistas, compositores, produtores, misturadores e engenheiros.

Onde assistir ao Grammy Latino 2023?

No Brasil, o evento irá ao ar exclusivamente no canal BIS e no Globoplay, que oferecerá a transmissão gratuitamente para não assinantes.

Confira os indicados ao prêmio geral do Grammy Latino 2023

Álbum do ano

La Cu4rta Hoja - Pablo Alborán

A Ciegas - Paula Arenas

De Adentro Pa Afuera - Camilo

Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Vida Cotidiana - Juanes

Mañana Será Bonito - Karol G

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Play - Ricky Martin

Eadda9223 - Fito Paez

Escalona Nunca Se Había Grabado Así - Carlos Vives

Canção do ano

Acróstico - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira

Amigos - Pablo Alborán & Maria Becerra

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Ella Baila Sola - Pedro Julian Tovar Oceguera

NASA - Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz

Ojos Marrones - Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz &

Shakira

Si Tú Me Quieres - Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez

TQG - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira

Un X100to - Bad Bunny, Edgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andres Jael Correa Rios

Gravação do ano

No Es Que Te Extrañe - Christina Aguilera

Carretera y Manta - Pablo Alborán

Déjame Llorarte - Paula Arenas & Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

Si Tú Me Quieres - Fonseca & Juan Luis Guerra

Mientras Me Curo Del Cora - Karol G

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Ojos Marrones - Lasso

La Fórmula - Maluma & Marc Anthony

Despechá - Rosalía

Correcaminos - Alejandro Sanz & Danny Ocean

Melhor Artista Revelação

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø

Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional

A Ciegas - Paula Arenas

Que Me Duela - Camilú

Corazón y Flecha - Manuel Carrasco

Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Placeres y Pecados - Vanesa Martín

Melhor Canção Pop

5:24 - Edgar Barrera & Camilo

Bailo Pa Ti - Natalia Hernández Morales, Monsieur Periné, Santiago Prieto Sarabia, Julio Reyes

Copello & Mitchie Rivera

Contigo - Pablo Alboran, Mauricio Rengifo, Andres Torres & Sebastian Yatra

Déjame Llorarte - Paula Arenas & Manuel Ramos

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira

Melhor Álbum Pop Vocal

La Cu4arta Hoja - Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol.1 - Alemor

De Adentro Pa Afuera - Camilo

La Neta - Pedro Capó

Tu Historia - Julieta Venegas

Produtor do ano

Edgar Barrera

Bizarrap

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio Reyes Copello

Marcos Sánchez

Melhor Interpretação de Reggaeton

Automatico - Maria Becerra

La Receta - Tego Calderon

Feliz Cumpleaños - Ferxxo Feid

Gatúbela - Karol G & Maldy

Hey Mor - Ozuna & Feid

Melhor Arranjo

Waltz Of The Flowers

Com que voz

Songo Bop

Crónicas Latinoamericanas

Spain

Melhor Álbum de Salsa

Catarsis - Daniela Darcourt

Voy A Ti - Luis Figueroa

Cambios - Willy García

Niche Sinfónico - Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia

Tierra Y Libertad - Plena79 Salsa Orchestra Featuring Alain Pérez y Jeremy Bosch

Debut Y Segunda Tanda (Deluxe) - Gilberto Santa Rosa

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

Leandro Díaz Special Edition - Silvestre Dangond

El Favor De Dios - Ana Del Castillo

Cumbia Del Corazón - Los Ángeles Azules

Hombre Absurdo - Gregorio Uribe

Escalona Nunca Se Había Grabado Así - Carlos Vives

Melhor Canção Tropical

Ambulancia

Que Me Quedes Tú

Si Tú Me Quieres

La Fórmula

El Merengue

Día de Luz

Melhor Vídeo Formato Longo

Camilo - El Primer Tour De Mi Vida

Donde Machi - Album Completo

Fanm Zetwal - Una Historia de Vida y Milagros

Universo K23

Patria y Vida: The Power of Music

Compositor do Ano

Edgar Barrera

Kevyn Mauricio Cruz

Felipe González Cruz

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose

Melhor Álbum de Rock

Íntimo Extremo: 30 Años - A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3 - Arde Bogotá

De La Tierra III - De La Tierra

Dopelganga - Eruca Sativa

Sólo D' Lira - Molotov

Melhor Canção de Rock

Depredadores - Andrés Giménez & Andreas Kisser

El Piso Es Lava - Todo Aparenta Normal

Gris - Juanes

Leche De Tigre - Juan Galeano

Los Perros - Arde Bogotá

Melhor Álbum Pop/Rock

El Diablo En El Cuerpo - Alex Anwandter

Trinchera Avanzada - Babasonicos

El Hombrecito Del Mar - León Gieco

Vida Cotidiana - Juanes

Tripolar - Usted Señalemelo

Despídeme De Todxs - Juan Pablo Vega

Melhor Canção Pop/Rock

Alaska - Bunbury

Amantes - León Larregui

Caminar Sola - Alex Anwandter & Julieta Venegas

¿Dónde Se Llora Cuando Se Llora? - Francisca Valenzuela & Francisco Victoria

Ojos Marrones - Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga

Señorita Revolución - Bruses & Ali Stone

Melhor Canção Cantor-Compositor

La Raíz

1.200 Kilómetros

Si Me Matan

De Todas Las Flores

Tu Historia, La Mía y La Verdad

Melhor Álbum de Música Alternativa

Martínez - Cabra

Nacarile - iLe

Bolero Apocalíptico - Monsieur Periné

Mesa Dulce - Dante Spinetta

Reputa - Zahara

Melhor Canção Alternativa

Aleros/Pompeii - Sebastian Ayala, Daniel Briceño, Henry D´Arthenay, Rodolfo Pagliuca & Hector Tosta

ANASTASIA - Cami & Jonathan Julca

Cicatriz Radiante - El David Aguilar

El Lado Oscuro Del Corazón - Dante Spinetta

Traguito - Ismael Cancel, iLe & Mon Laferte

Melhor Álbum Cantor-Compositor

Nueve

Los Mejores Anõs de Todas Las Flores

Tierra de Promesas

El Equilibrista

Melhor álbum Jazz Latino

Unánime

Flying Chicken

Bembé

Semblanzas

I Missed You Too

Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Se Canta Con El Corazón (Deluxe)

Bordado a Mano

Sólo Muere Si Se Olvida

Herederos

Forajido EP2

Melhor Álbum de Música Nortenha

Aclarando La Mente

Family y Friends

Fuera de Serie

Colmillo De Leche

Hay Niveles (Deluxe)

Melhor Álbum de Música Banda

De Hoy en Adelante, Que te Vaya Bien

Hecho en México...Mágico

Punto y Aparte

Una Copa Por Cada Reina

1500 Pedas

Prefiero Estar Contigo

Melhor Álbum de Música "Urban"

Xtassy - Akapellah

Saturno - Rauw Alejandro

3Men2 Kbrn - Eladio Carrion

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum - Feid

Mañana Será Bonito - Karol G

Alma - Nicki Nicole

Melhor Canção "Urban"

La Jumpa - Bad Bunny & Austin Santos

Mi Mejor Canción - Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovani Martinez & Eric Perez Rovira

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo

Tqg - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira

Yandel 150 - Jowan, Andres David Restrepo, Joan Manuel Ubinas Jimenez & Yandel

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

La Jumpa Arcangel Featuring Bad Bunny

Ojalá Maria Becerra

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 Bizarrap Featuring Quevedo [DALE PLAY Records]

Tqg Karol G Featuring Shakira [Universal Music]

Yandel 150 Yandel & Feid

Melhor Canção Rap/ Hip Hop

Autodidacta - Mauro De Tommaso & J Noa

Coco Chanel - Bad Bunny & Eladio Carrion

Dispara *** - Santiago Alvarado, Milo J, Nicki Nicole & Santiago Ruiz, songwriters (Nicki Nicole Featuring Milo J)

Le Pido A Dios - Martin Chris E, Feid & Esteban Higuita Estrada, songwriters (Feid Featuring Dj Premier) Track from: Sixdo [Universal Music Latino]

Pá Ganá- Akapellah

Pregúntale A Tu Papá Por Mi - Vico C

Categorias de língua brasileira

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo - Bryan Behr

Em Nome da Estrela - Xênia França

Hodari - Hodari

Quintal - Melim

As Palavras, Vol. 1 & 2 - Rubel

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Não Me Espere Na Estação - Lô Borges

Jardineiros - Planet Hemp

Meu Esquema - Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz

Olho Furta-Cor - Titás

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mil Coisas Invisíveis - Tim Bernardes

Vem Doce - Vanessa da Mata

D - Djavan

Serotonina - João Donato

Daramô - Tiago Iorc

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho & Xororó [Onda Musical]

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel - Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

Decretos Reais - Marília Mendonça

Raiz - Lauana Prado

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

TecnoShow - Gaby Amarantos

Portuguesa - Carminho

Raiz - João Gomes

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo - Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei - Almir Sater

Erva Doce - Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Algoritmo Íntimo - Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier

Do Acaso - Ronaldo Bastos & Chico César

Num Mundo De Paz - Djavan

Que Tal um Samba? - Chico Buarque e Hamilton de Holanda

Tudo O Que A Fé Pode Tocar - Tiago Iorc & Duda Rodrigues

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera

Resenha de Mumu

Desse Jeito

Sambasá

Meu Nome é Thiago André

Melhor Interpretação Urbana em Lingua Portuguesa